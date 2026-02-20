تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مؤتمر باريس.. التفهم الدولي لمراحل حصرية السلاح والدعم مشروط

هتاف دهام - Hitaf Daham

|
Lebanon 24
20-02-2026 | 03:00
A-
A+
مؤتمر باريس.. التفهم الدولي لمراحل حصرية السلاح والدعم مشروط
مؤتمر باريس.. التفهم الدولي لمراحل حصرية السلاح والدعم مشروط photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في ظل التوتر المتواصل بين الولايات المتحدة وإيران، وما يرافقه من إعادة رسم لموازين النفوذ في الشرق الأوسط، لا يزال لبنان في قلب التجاذبات الدولية. فالتوتر القائم بين الطرفين لا ينعكس فقط على ساحات الاشتباك المباشر، بل يمتد تأثيره إلى الدول الهشة، وفي مقدمها لبنان، الذي بات أمنه واستقراره مرتبطين بمسار هذه المواجهة المفتوحة. من هذا المنطلق، يكتسب مؤتمر باريس لدعم الجيش في الخامس من آذار بعداً سياسياً يتجاوز الإطار التقني أو المالي، ليغدو محطة مفصلية في مسار إعادة تثبيت الدولة.

وتستضيف فرنسا هذا المؤتمر بمشاركة نحو 52 دولة ومنظمة دولية، في محاولة لتأمين دعم مستدام للمؤسسة العسكرية، التي تحتاج، وفق التقديرات الرسمية، إلى ما يقارب مليار دولار سنوياً على مدى عشر سنوات. وقد جاءت دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في هذا السياق، لتؤكد أن باريس تنظر إلى المؤتمر كجزء من مقاربة أشمل لإعادة بناء مؤسسات الدولة، لا كمبادرة بروتوكولية عابرة. ومع ذلك، لا يزال الغموض يلفّ طبيعة الدعم المنتظر ومستوى الالتزامات الفعلية، في ظل قناعة دولية بأن ضخ الأموال وحده لا يكفي لإحداث تغيير بنيوي.

وتشير المصادر الدبلوماسية إلى أن الرهان الدولي على الجيش وقوى الأمن يعكس إدراكاً بأن الاستقرار لا يمكن أن يقوم من دون مؤسسة عسكرية موحدة وقادرة. غير أن هذا الرهان يصطدم بحقيقة أساسية مفادها أن المال لا يصنع دولة، والسلاح لا يبني جيشاً، ما لم تقترن المساعدات بإرادة سياسية واضحة لحصرية القرار الأمني. وفي هذا الإطار، يبقى وجود سلاح حزب الله، بحسب هذه المصادر، التحدي الأبرز أمام قيام دولة مكتملة السيادة، إذ تؤدي ازدواجية السلاح إلى ازدواجية في القرار، وهو ما تعتبره العواصم المعنية العقبة الأساسية أمام أي استثمار جدي في المؤسسات الرسمية.

من هنا، يتحوّل مؤتمر باريس إلى مساحة ضغط سياسي غير مباشر لإعادة الاعتبار لمفهوم الدولة الواحدة . فالمجتمع الدولي، وبحسب المصادر نفسها، وإن كان حريصاً على منع انهيار المؤسسة العسكرية، لا يبدو مستعداً للاستمرار في تقديم الدعم من دون مقابل سيادي واضح. ويبرز ذلك في النقاشات المرتبطة بخطة حصر السلاح شمال نهر الليطاني، التي تتطلب، بحسب قيادة الجيش، فترة تمتد بين أربعة وثمانية أشهر لتنفيذها، نظراً لحساسية المهمة ومحدودية الإمكانات المتوافرة.

وقد سعى قائد الجيش العماد رودولف هيكل ، خلال لقاءاته مع سفراء دول الخماسية، إلى شرح التحديات اللوجستية والتقنية التي تواجه المؤسسة العسكرية، مؤكداً حاجتها إلى دعم مستدام يتيح لها استكمال قدراتها. وأبدت جهات دبلوماسية تفهماً لهذا الطرح وللفترة التي حددها قائد الجيش ، لكنها شددت في المقابل على أن أي مساعدة فعلية ستبقى مرتبطة بنتائج ملموسة على الأرض، لا بمجرد التعهدات. وفي السياق نفسه، تؤكد المصادر أن هناك إجماعاً دبلوماسياً واضحاً حول أهمية استقرار لبنان ومنع انزلاقه نحو الفوضى، غير أن سفراء بعض الدول شددوا على أن المساعدات ليست مفتوحة أو غير مشروطة، بل مرتبطة بمدى جدّية الدولة في فرض سيادتها شمال الليطاني وجنوبه.

وعليه، تتقاطع التحركات بين الرئاسة الأولى والحكومة والمجلس النيابي في محاولة لتقديم صورة موحّدة أمام المجتمع الدولي. ويبرز في هذا الإطار دور رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يواكب هذا المسار عبر اتصالاته السياسية والأمنية. وقد التقى بري قائد الجيش رودولف هيكل، واطّلع منه على نتائج زيارته إلى السعودية، وعلى أصداء خطة الجيش في منطقة شمال الليطاني، إضافة إلى التحضيرات للمشاركة في الاجتماع التحضيري في القاهرة. وتندرج هذه اللقاءات في إطار محاولة تنسيق المواقف، وتفادي أي تباين قد يضعف الموقف اللبناني في مؤتمر باريس.
ويتبين من مجمل هذه المعطيات أن نجاح المؤتمر الدولي لا ينفصل عن مسار حصرية السلاح بيد الدولة. وفي ظل التحولات الإقليمية المتسارعة، يبدو أن هامش المناورة يضيق، وأن الوقت المتاح لالتقاط هذه الفرصة ليس مفتوحاً إلى ما لا نهاية.
 
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
مؤتمر باريس لدعم الجيش: مساعدات فوريّة أم وعود مشروطة بحصر السلاح شمال الليطاني؟
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 12:02:48 Lebanon 24 Lebanon 24
أجواء ايجابية بعد اجتماع عون وبري ومراحل حصرية السلاح تحدد مستوى الدعم الدولي للجيش
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 12:02:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون رحّب بحصر السلاح في لبنان: مؤتمر دوليّ سيُعقد قريباً لدعم الجيش
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 12:02:48 Lebanon 24 Lebanon 24
درغام: السلاح بات عبئًا على لبنان والدعم الدولي مشروط بالتنفيذ
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 12:02:48 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

الولايات المتحدة

الشرق الأوسط

نبيه بري

حزب الله

الجمهوري

السعودية

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

هتاف دهام - Hitaf Daham

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-20
Lebanon24
04:56 | 2026-02-20
Lebanon24
04:54 | 2026-02-20
Lebanon24
04:49 | 2026-02-20
Lebanon24
04:46 | 2026-02-20
Lebanon24
04:42 | 2026-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24