نشاط للصليب الأحمر في معهد العلوم الاجتماعية بالجامعة اللبنانية

نظّم اللبناني، بالتعاون مع - الفرع الثالث في ، نشاطا توعويا تفاعليا هدف إلى "تعزيز الثقافة الصحية وتنمية حسّ المسؤولية المجتمعية لدى الشباب الجامعي".



استهل النشاط، بحسب بيان، "بترحيب من مديرة المعهد الدكتورة وديعة الأميوني وطالبة المعهد المتطوعة في الأحمر كارول ملحم، ونوهت الكلمات بمشاركة الطلاب في النشاط ومساهمتهم في نشر الوعي وتعزيز المعرفة بأسلوب تفاعلي قائم على الحوار والمشاركة الفاعلة".



تضمّن البرنامج محطات عدة تناولت التوعية حول فصائل وأهمية التبرع به والعناية بالصحة النفسية والجسدية.



ويأتي النشاط "ضمن سلسلة مبادرات تسعى إلى ترسيخ الوعي الصحي والاجتماعي، وتعزيز دور الشباب كشركاء فاعلين في خدمة المجتمع".

Advertisement