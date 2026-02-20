ارتفاع مستمر في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد

صدر عن والمياه الجمعة، جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل التالي:



بنزين 98 أوكتان: 1,793,000 (+8000)



بنزين 95 أوكتان: 1,836,000 ليرة لبنانية (+8000)



المازوت: 1,380,000 ليرة لبنانية (+4000)



: 1,384,000 ليرة لبنانية

