تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

جعجع يفتتح السباق النيابي رسميا.. "القوات" تجدّد لستريدا جعجع وجوزف إسحق

Lebanon 24
20-02-2026 | 02:14
A-
A+
جعجع يفتتح السباق النيابي رسميا.. القوات تجدّد لستريدا جعجع وجوزف إسحق
جعجع يفتتح السباق النيابي رسميا.. القوات تجدّد لستريدا جعجع وجوزف إسحق photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أطلق رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع من معراب الانطلاقة العلنية للمعركة الانتخابية في قضاء بشري، معلناً تسمية مرشحي الحزب عن المقعدين المارونيين في انتخابات 2026، وهما النائب ستريدا طوق جعجع والنائب السابق جوزف إسحق.

وجاء الإعلان خلال اجتماع حاشد ضم كوادر حزبية ورؤساء مراكز ونوابهم ومسؤولي الطلاب والماكينة الانتخابية، حيث قال جعجع إن الهيئة التنفيذية اتخذت قرار إعادة الترشيح "بالإجماع" انطلاقاً من "الصفات" التي يتمتع بها المرشحان، مؤكداً أن القرار "ليس اعتباطياً" ولا يرتبط بالأسماء بحد ذاتها، بل بما يلمسه أبناء المنطقة من حضور يومي وأداء.

وتوجّه جعجع إلى النائب ستريدا جعجع والنائب السابق جوزيف اسحق بالقول: "أريد أن أتوجّه إليهما وأخبرهما أن الوصول إلى قمّة النجاح صعب، طبعًا. لكن هل تعلمون ما هو الأصعب منه؟ الأصعب هو الاستمرار على هذه القمّة. أي أننا، عندما وصلنا إلى النيابة في بشري، لم يكن هناك طرقات، ولا بنى تحتية، ولا مياه، ولا أي شيء. كان يكفي أن يفعل المرء أمرًا بسيطًا ليظهر وكأنه أنجز شيئًا كبيرًا، أما اليوم، فمن يريد أن ينجز، عليه أن يحفر في الصخر. لذلك، أريد أن أتوجّه إلى رفيقتنا ستريدا ورفيقنا جوزيف، وأخبرهما أنه يجب أن تكون جهودهما مضاعفة، بكل معنى الكلمة، لكي نستطيع مواكبة النجاح الذي حققناه بأيدينا في القضاء، ونستطيع مواكبته بنجاحات أكبر وأكبر وأكبر، لأنه في اللحظة التي ننام فيها على أمجادنا، ننتهي".

وشدد جعجع على أن "هذه الانتخابات ليست استحقاقاً عادياً، بل محطة مفصلية في مسار استعادة الدولة وترسيخ سيادتها، وأن بشري ستبقى كما كانت دائماً رأس الحربة في الدفاع عن مشروع الدولة"، موضحاً أن المعركة المقبلة هي معركة وضوح في الخيارات، وثبات في الموقف، وتجديد للثقة الشعبية بمسار سياسي أثبت حضوره على الأرض إنمائياً ووطنياً، داعياً إلى أوسع حالة استنفار حزبي وشعبي لضمان أعلى نسبة اقتراع وأكبر حاصل انتخابي.

وختم جعجع كلمته بالقول: "أريد أن أهنّئ أنفسنا، وأهنّئ رفيقتنا ستريدا ورفيقنا جوزيف، وأريد أن أهنّئكم جميعًا على روح فريق العمل المتكامل الذي يُكمل بعضه بعضًا. أريد منكم أن تبقوا هكذا، لكي نوفر لرفيقتنا ستريدا ورفيقنا جوزيف مزيدًا من النجاحات في الولاية الجديدة، بإذن الله".

كما أُعلن رسمياً إطلاق الماكينة الانتخابية في القضاء، وفق خطة تنظيمية متكاملة تشمل:

-استنفار مراكز القوات اللبنانية في بلدات الجبة الـ22،

- تفعيل العمل الميداني والتواصل المباشر مع الأهالي،

- مواكبة الناخبين المقيمين والمغتربين،

- جهوزية كاملة ليوم الاقتراع على المستويات التنظيمية واللوجستية والإعلامية، إن كان لدى الإغتراب في التواريخ أو في 10 ايار لدى المقيمين .

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جعجع: على المجلس النيابي تحمّل مسؤوليّته وإجراء التعديلات اللازمة لكي تصبح الانتخابات ممكنة
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 12:03:07 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع التقى مجلس بلدية "البيرة" ويستعرض شؤون البلدة
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 12:03:07 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع لحاكم مصرف لبنان: "برافو"
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 12:03:07 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: "حزب الله" غير قادر على مواجهة أحد اليوم
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 12:03:07 Lebanon 24 Lebanon 24

القوات اللبنانية

الانتخابية

سمير جعجع

اللبنانية

الماروني

رئيس حزب

جعجع على

النيابة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-20
Lebanon24
04:56 | 2026-02-20
Lebanon24
04:54 | 2026-02-20
Lebanon24
04:49 | 2026-02-20
Lebanon24
04:46 | 2026-02-20
Lebanon24
04:42 | 2026-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24