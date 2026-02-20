تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

عن الأسعار.. ماذا قال نقيب اصحاب السوبرماركت؟

Lebanon 24
20-02-2026 | 04:42
عن الأسعار.. ماذا قال نقيب اصحاب السوبرماركت؟
عن الأسعار.. ماذا قال نقيب اصحاب السوبرماركت؟ photos 0
طمأن نقيب اصحاب السوبرماركت نبيل فهد إلى أنّ الزيادة الأخيرة على أسعار البنزين لن تنعكس بشكل مباشر على أسعار السلع في المتاجر، معتبراً أن المخاوف المتداولة مضخّمة ولا تعكس الواقع الفعلي للأسواق.
وقال في حديث اذاعي أن الأسعار سبق أن بقيت مستقرة رغم وصول البنزين إلى مستويات أعلى في فترات سابقة. 
كما شدّد على أن التأثير قد يظهر فقط في حال تراكمت زيادات إضافية تطال الرسوم والضرائب والكلفة التشغيلية على مدى أشهر، لافتًا إلى أن المنافسة القوية وضعف الطلب يمنعان التجار حالياً من تعديل الأسعار بل على العكس يتم اللجوء إلى العروضات لتحفيز المستهلكين على الشراء. 
 
لبنان

إقتصاد

نبيل فهد

الكلف

