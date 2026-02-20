تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

قرار هام من الضمان.. رفعُ تغطية عمليات "القلب الاصطناعي" وزرع الصمامات

Lebanon 24
20-02-2026 | 05:28
قرار هام من الضمان.. رفعُ تغطية عمليات القلب الاصطناعي وزرع الصمامات
أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن استكمال مسار التعافي الصحي عبر زيادة تعرفات العمليات الجراحية المقطوعة الكبيرة والمتخصصة في مجال القلب.
 
وأصدر المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي مذكرة إعلامية قضت بتعديل قيمة البدل المقطوع لعمليتي زرع الصمام الأبهري عبر القسطرة وجهاز مساعدة البطين الأيسر (القلب الاصطناعي)، وذلك استجابة للضرورات المستجدة والتزاماً بنهج مواكبة التطور الطبي.

وشمل التعديل تحديد مبالغ بالدولار الأميركي لتغطية تكاليف الصمامات وأتعاب الأطباء الجراحين وأطباء القلب والتخدير والإنعاش، مع توزيع الحصص بين الطاقم الطبي والمستشفى.
 
وأكد كركي أن هذه الخطوة تهدف لضمان وصول المضمونين إلى أحدث التقنيات العلاجية ضمن ضوابط شفافة توازن بين حقوق المرضى واستمرارية النظام الصحي، مشدداً على ضرورة استحصال المرضى على موافقة استشفاء مسبقة من مكاتب الضمان واللجان المتخصصة.



