"الداخلية" ترفضُ "طلب ترشيح"

رفضت وزارة الداخليّة ترشح عباس وهو الرئيس السابق للجامعة الثقافية في العالم عن المقعد للدائرة 16 في الاغتراب.



وبحسب المعلومات، "لا يمكن لأي شخص أن يترشّح ما لم يكن باب الترشيح مفتوحًا رسميًا للخارج، مع تحديد المهل القانونية والمستندات المطلوبة بوضوح وإجراءات فتح الحسابات في الخارج وتعيين مدقق مالي لبناني أو أجنبي، وبيان ما إذا كان تقديم طلبات الترشيح يتم عبر والبلديات أو عبر السفارات في الخارج، إضافة إلى تحديد المقعد المعني وأي قارة يُخصّص لها".

