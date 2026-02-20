تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

"الداخلية" ترفضُ "طلب ترشيح"

Lebanon 24
20-02-2026 | 05:30
الداخلية ترفضُ طلب ترشيح
الداخلية ترفضُ طلب ترشيح photos 0
رفضت وزارة الداخليّة ترشح عباس عبد اللطيف فواز وهو الرئيس السابق للجامعة الثقافية في العالم عن المقعد الشيعي للدائرة 16 في الاغتراب.

وبحسب المعلومات، "لا يمكن لأي شخص أن يترشّح ما لم يكن باب الترشيح مفتوحًا رسميًا للخارج، مع تحديد المهل القانونية والمستندات المطلوبة بوضوح وإجراءات فتح الحسابات في الخارج وتعيين مدقق مالي لبناني أو أجنبي، وبيان ما إذا كان تقديم طلبات الترشيح يتم عبر وزارة الداخلية والبلديات أو عبر السفارات في الخارج، إضافة إلى تحديد المقعد المعني وأي قارة يُخصّص لها".
وزارة الداخلية

عبد اللطيف

عبر وزارة

عباس عبد

الشيعي

لبنان

المعن

