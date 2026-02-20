تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

حيدر يستقبل وفد مستخدمي الضمان والبحث يتناول حقوق الموظفين والمضمونين

Lebanon 24
20-02-2026 | 05:45
A-
A+
حيدر يستقبل وفد مستخدمي الضمان والبحث يتناول حقوق الموظفين والمضمونين
حيدر يستقبل وفد مستخدمي الضمان والبحث يتناول حقوق الموظفين والمضمونين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل وزير العمل الدكتور محمد حيدر صباح اليوم وفدا من نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برئاسه النقيب حسن حوماني، وذلك بحضور مستشاره لشؤون الضمان الدكتور بسام عليق.

واوضح حوماني ان "اللقاء كان لشكر معالي الوزير على الجهود التي يبذلها لمعالجه كافة القضايا المتعلقة بالضمان الاجتماعي والمستخدمين والمضمونين".

وقدر الوزير من جهته "الدور الذي يبذله مستخدمو الصندوق في ظل وجود الشغور الكبير في الضمان"، كما اكد ان "الضمان الاجتماعي هو اولوية الاولويات في عمله".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مجلس الأمن يرحب بمرسوم الرئيس السوري لضمان حقوق الأكراد
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 14:57:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العمل التقى ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ووفد نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 14:57:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الجمل: نرفض أي كلام يتناول موظفي بلدية بيروت بشكل تعميمي ومسيء
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 14:57:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة السورية: الرئيس أحمد الشرع يؤكد أمام وفد من المجلس الوطني الكردي التزام الدولة بضمان حقوق المواطنين الأكراد ضمن إطار الدستور
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 14:57:54 Lebanon 24 Lebanon 24

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

الصندوق الوطني للضمان

الصندوق الوطني

الدكتور محمد

صندوق الوطني

صباح اليوم

محمد حيدر

بسام علي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:55 | 2026-02-20
Lebanon24
07:26 | 2026-02-20
Lebanon24
07:15 | 2026-02-20
Lebanon24
06:50 | 2026-02-20
Lebanon24
06:31 | 2026-02-20
Lebanon24
06:24 | 2026-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24