حيدر يستقبل وفد مستخدمي الضمان والبحث يتناول حقوق الموظفين والمضمونين

استقبل وزير العمل وفدا من نقابة مستخدمي برئاسه النقيب حسن حوماني، وذلك بحضور مستشاره لشؤون الضمان الدكتور بسام عليق.



واوضح حوماني ان "اللقاء كان لشكر معالي الوزير على الجهود التي يبذلها لمعالجه كافة المتعلقة بالضمان الاجتماعي والمستخدمين والمضمونين".



وقدر الوزير "الدور الذي يبذله مستخدمو الصندوق في ظل وجود الشغور الكبير في الضمان"، كما اكد ان "الضمان الاجتماعي هو اولوية الاولويات في عمله".

