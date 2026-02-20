صيانة للإرث الوطني.. مرقص يوجه بإنهاء رقمنة أرشيف "إذاعة لبنان" خلال أشهر

زار الدكتور أرشيف "إذاعة " في جولته التفقدية، بحضور للوزارة الدكتور ومدير الإذاعة ومديرة البرامج. واطلع الوزير على أقسام الأرشيف وأوضاع الحفظ ووسائل الحماية والأمان المعتمدة، إضافة إلى آليات التخزين الإلكتروني المتبعة لصون هذا التاريخي.



وأعطى الوزير توجيهاته بضرورة استكمال كافة متطلبات السلامة العامة، والتأكد من جهوزية أنظمة الإنذار والحماية وتحديثها دورياً لضمان الحفاظ على الإرث الوطني من المخاطر.

كما أوعز باستكمال عملية رقمنة الأرشيف خلال الأشهر القليلة المقبلة، موجهاً بتعزيز الفريق واعتماد دوامات إضافية لتسريع الإنجاز، بما يضمن صون المواد التاريخية وحفظ حقوق للإذاعة وتسهيل الوصول إليها واستثمارها بشكل آمن.









