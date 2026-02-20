تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

صيانة للإرث الوطني.. مرقص يوجه بإنهاء رقمنة أرشيف "إذاعة لبنان" خلال أشهر

Lebanon 24
20-02-2026 | 06:31
صيانة للإرث الوطني.. مرقص يوجه بإنهاء رقمنة أرشيف إذاعة لبنان خلال أشهر
زار وزير الإعلام الدكتور بول مرقص أرشيف "إذاعة لبنان" في جولته التفقدية، بحضور المدير العام للوزارة الدكتور حسان فلحة ومدير الإذاعة ومديرة البرامج. واطلع الوزير على أقسام الأرشيف وأوضاع الحفظ ووسائل الحماية والأمان المعتمدة، إضافة إلى آليات التخزين الإلكتروني المتبعة لصون هذا الكنز التاريخي.

وأعطى الوزير مرقص توجيهاته بضرورة استكمال كافة متطلبات السلامة العامة، والتأكد من جهوزية أنظمة الإنذار والحماية وتحديثها دورياً لضمان الحفاظ على الإرث الوطني من المخاطر.
 
كما أوعز باستكمال عملية رقمنة الأرشيف خلال الأشهر القليلة المقبلة، موجهاً بتعزيز الفريق البشري واعتماد دوامات إضافية لتسريع الإنجاز، بما يضمن صون المواد التاريخية وحفظ حقوق الملكية الفكرية للإذاعة وتسهيل الوصول إليها واستثمارها بشكل آمن.




