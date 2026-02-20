وفاة سجين جديد في سجن رومية…والتحقيقات جارية

سُجِّلت حالة وفاة جديدة داخل ، ما يرفع عدد الوفيات المسجّلة خلال العام الفائت إلى أكثر من 45 حالة، وفق معطيات متقاطعة من مصادر حقوقية وأمنية.





وفي التفاصيل، أفادت المعلومات الأولية بأن السجين ، الذي أمضى نحو ثلاثين عامًا خلف القضبان، فارق الحياة داخل السجن، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات لكشف ملابسات الوفاة وتحديد أسبابها بدقة، بإشراف المختص.





وتأتي هذه الحادثة في ظل تزايد التحذيرات من أوضاع السجون، لا سيما لناحية الاكتظاظ والظروف الصحية، وسط مطالبات متكررة بتسريع البتّ بالملفات القضائية وتحسين الرعاية الطبية للسجناء.





وتؤكد مصادر متابعة أن التحقيقات مستمرة، على أن تُعلن النتائج الرسمية فور صدورها.

Advertisement