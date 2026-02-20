تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وفاة سجين جديد في سجن رومية…والتحقيقات جارية

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
20-02-2026 | 06:50
A-
A+
وفاة سجين جديد في سجن رومية…والتحقيقات جارية
وفاة سجين جديد في سجن رومية…والتحقيقات جارية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
سُجِّلت حالة وفاة جديدة داخل سجن رومية، ما يرفع عدد الوفيات المسجّلة خلال العام الفائت إلى أكثر من 45 حالة، وفق معطيات متقاطعة من مصادر حقوقية وأمنية.

وفي التفاصيل، أفادت المعلومات الأولية بأن السجين علي عواضة، الذي أمضى نحو ثلاثين عامًا خلف القضبان، فارق الحياة داخل السجن، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات لكشف ملابسات الوفاة وتحديد أسبابها بدقة، بإشراف القضاء المختص.


وتأتي هذه الحادثة في ظل تزايد التحذيرات من أوضاع السجون، لا سيما لناحية الاكتظاظ والظروف الصحية، وسط مطالبات متكررة بتسريع البتّ بالملفات القضائية وتحسين الرعاية الطبية للسجناء.


وتؤكد مصادر متابعة أن التحقيقات مستمرة، على أن تُعلن النتائج الرسمية فور صدورها. 
Advertisement
المصدر: خاص
مواضيع ذات صلة
وفاة سجين جديد في رومية ومخاوف من تفشّي السل
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 14:58:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الحديث عن وفاة سجينَين في سجنَي القبّة وروميه.. توضيح من المديرية العامة للأمن الداخلي
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 14:58:44 Lebanon 24 Lebanon 24
في رومية... إنتحار سجين
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 14:58:44 Lebanon 24 Lebanon 24
توضيح من قوى الأمن يتعلّق بوفاة سجين في رومية... ما حقيقة إنتشار مرض السلّ؟
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 14:58:44 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الظروف الصحية

سجن رومية

علي عواضة

القضاء ا

علي عواض

حسين ال

القضاء

فيات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:55 | 2026-02-20
Lebanon24
07:26 | 2026-02-20
Lebanon24
07:15 | 2026-02-20
Lebanon24
06:31 | 2026-02-20
Lebanon24
06:24 | 2026-02-20
Lebanon24
06:17 | 2026-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24