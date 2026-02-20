ما جديد وضع "اليونيفيل" جنوباً؟

تحدثت مصادر عسكريّة لـ" " عن أنّ قوات "اليونيفيل" في لم تُقلص مهامها على صعيد الدوريات المتواصلة لاسيما عند الخط الحدودي مع .





وذكرت المعلومات أنّ دوريات قوات حفظ السلام مستمرة لاسيما خلال فترات الليل، كما أن انتشارها يكون ضمن نطاقات مُختلفة لتفعيل الرقابة، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجيش الذي يواكب مختلف الدوريات.