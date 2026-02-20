تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
ما جديد وضع "اليونيفيل" جنوباً?
|
20-02-2026
|
07:15
تحدثت مصادر عسكريّة لـ"
لبنان24
" عن أنّ قوات "اليونيفيل" في
جنوب لبنان
لم تُقلص مهامها على صعيد الدوريات المتواصلة لاسيما عند الخط الحدودي مع
إسرائيل
.
وذكرت المعلومات أنّ دوريات قوات حفظ السلام مستمرة لاسيما خلال فترات الليل، كما أن انتشارها يكون ضمن نطاقات مُختلفة لتفعيل الرقابة، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجيش الذي يواكب مختلف الدوريات.
