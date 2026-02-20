تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

لقاء سلام والاتحاد العمالي.. بحثُ "العدالة الضريبية" ورفضُ الرسوم المجحفة

Lebanon 24
20-02-2026 | 08:38
لقاء سلام والاتحاد العمالي.. بحثُ العدالة الضريبية ورفضُ الرسوم المجحفة
لقاء سلام والاتحاد العمالي.. بحثُ العدالة الضريبية ورفضُ الرسوم المجحفة photos 0
شهد السرايا الحكومي اليوم سلسلة لقاءات ترأسها رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، تركزت على الملفات المعيشية والأمنية والإنمائية.
 
ففي لقاء مع وفد الاتحاد العمالي العام برئاسة الدكتور بشارة الأسمر، جرى عرض الواقع المتردي للطبقة العاملة، حيث أكد الأسمر رفض الاتحاد للزيادات الضريبية والرسوم التي اعتُبرت مجحفة بحق الشعب، مطالباً بضم الزيادات إلى صلب الراتب لضمان حقوق الموظفين في تعويضات نهاية الخدمة.
 
ومن جهته، أبدى الرئيس سلام إيجابية تجاه الحوار، موضحاً أن الحكومة تنكب على دراسة نظام ضريبي عادل يلحظ القدرة على الاستيفاء من المؤسسات الكبرى، مع إعادة تقييم استثمارات الكسارات والأملاك البحرية والنهرية لمعالجة التهرب الضريبي وتأمين موارد الدولة.

وفي سياق منفصل، استقبل الرئيس سلام النائب أنطوان حبشي، حيث تركز البحث على حماية العملية الانتخابية في منطقة بعلبكالهرمل لضمان حرية قرار الناخب، وتفعيل "الهيئة الناظمة لقطاع القنب الهندي" لدعم المزارعين.
 
كما التقى سلام وفداً من "الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء" برئاسة إيلي عوض، معطياً توجيهاته بتوفير الإمكانات اللازمة لانطلاق عمل الهيئة فعلياً.
 
وختاماً، استقبل رئيس تجمع العشائر العربية الشيخ بدر عبيد، الذي ثمن زيارة سلام الأخيرة للجنوب، مؤكداً دعم العشائر لتنفيذ اتفاق الطائف والانخراط في نظام المصلحة العربية، مع الإشادة بدور الجيش في بسط سلطة الدولة.



