لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني تدين الاستهداف الإسرائيلي لمخيم عين الحلوة

- دانت لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني في بيان، "استهداف العدو مجددا لمخيم ، لما يمثله ذلك من انتهاك لسيادة وخرق للقوانين والمواثيق الدولية، ولا سيما قواعد ".



واكدت أن "هذا العدوان المتمادي يشكل خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار، ويهدد الاستقرار الهش ويرفع منسوب التوتر، خصوصا داخل المخيمات في ".

Advertisement