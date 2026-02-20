بشأن الانتخابات.. توجيهات من مرقص إلى وسائل الإعلام

صدر عن مكتب البيان التالي:

عطفاً على قرار وإعلان بشأن مشاركة في العملية ، أجرت بالتنسيق المباشر مع على الإنتخابات مراجعة لأحكام القانون رقم 2017/44، ولا سيما المادة 71 منه المتعلقة بالإعلان الإنتخابي المدفوع، لتصويب التفسير السائد سابقًا حول مشاركة في الدعاية الانتخابية المدفوعة.





وأفضت النتيجة إلى تثبيت حق وسائل الإعلام الرسمية، أسوةً بالوسائل الخاصة، في المشاركة في الدعاية والإعلان الانتخابي المدفوع الأجر، تكريساً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، هذا مع مراعاة أحكام المادة 73 من القانون عينه التي تمنح اللائحة أو المرشح الحق باستعمال وسائل الإعلام الرسمية دون مقابل لأجل "عرض البرنامج الانتخابي" حصراً، وفقاً لأحكام والقواعد التي تضعها هيئة الإشراف على الإنتخابات.



وعليه، يدعو وزير الإعلام جميع وسائل الإعلام الرسمية والخاصة الراغبة في المشاركة في الدعاية والإعلان الانتخابي إلى الالتزام بقرارات وإعلانات هيئة الإشراف على الإنتخابات والتقدم أمامها بتصريح يتضمن الرغبة في المشاركة، لائحة الأسعار، والمساحات الإعلامية المخصصة، مع الالتزام التام بما ورد فيها.