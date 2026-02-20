تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
13
o
طرابلس
19
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
7
o
بعلبك
-3
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
المدير العام للدفاع المدني زار قطر في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين
Lebanon 24
20-02-2026
|
14:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
قام
المدير العام
للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش بزيارة رسمية لقطر استمرّت ثلاثة أيام، وذلك في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات الاستجابة للطوارئ وإدارة
الكوارث
.
وعقد خريش اجتماعاً مع المدير العام لصندوق قطر للتنمية (QFFD) فهد بن حمد السليطي، في مقر الصندوق في
الدوحة
، حيث تم البحث في مجالات التعاون والدعم الممكنة لتعزيز قدرات
المديرية العامة للدفاع المدني
.
كما التقى مدير إدارة التعاون الدولي في
وزارة الداخلية
القطرية
اللواء ناصر يوسف المال، وتم التداول في آليات تعزيز التنسيق والتعاون المشترك، وتحضير اتفاقيات تعاون وتبادل خبرات.
وعقد أيضاً اجتماعاً مع المدير العام للدفاع المدني
القطري
اللواء حمد عثمان الدهيمي، وتم خلاله عرض لواقع عمل جهازي الدفاع المدني في البلدين، والبحث في سبل تطوير التعاون التقني والتدريبي وتبادل الخبرات في مجالات الوقاية والسلامة العامة والجاهزية العملياتية".
إلى ذلك، جال خريش في كلية راس لفان للطوارئ والسلامة، في شمال الدوحة، حيث اطلع على البرامج التدريبية المعتمدة وأحدث التقنيات المستخدمة في إعداد الكوادر المتخصصة في مجالات الإطفاء والإنقاذ ومكافحة المواد الخطرة وتأمين السلامة العامة.
كذلك، زار مقر
الهلال الأحمر
القطري، حيث جرى عرض لمهام المؤسسة وأنشطتها على الصعيدين المحلي والدولي، والبحث في سبل التنسيق الممكنة في مجالات الاستجابة الإنسانية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المدير العام للدفاع المدني إستقبل وفدا من مديرية الأحراج الأميركية وجمعية التحريج في لبنان
Lebanon 24
المدير العام للدفاع المدني إستقبل وفدا من مديرية الأحراج الأميركية وجمعية التحريج في لبنان
21/02/2026 00:59:27
21/02/2026 00:59:27
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاءات في المديرية العامة للدفاع المدني لتعزيز التعاون والدعم
Lebanon 24
لقاءات في المديرية العامة للدفاع المدني لتعزيز التعاون والدعم
21/02/2026 00:59:27
21/02/2026 00:59:27
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الداخلية يصل إلى البحرين لبحث سبل تطوير التعاون الأمني وتبادل الخبرات
Lebanon 24
وزير الداخلية يصل إلى البحرين لبحث سبل تطوير التعاون الأمني وتبادل الخبرات
21/02/2026 00:59:27
21/02/2026 00:59:27
Lebanon 24
Lebanon 24
خريش يلتقي وفد نادي الليونز – زحلة الكرمة لتعزيز التعاون ودعم الدفاع المدني
Lebanon 24
خريش يلتقي وفد نادي الليونز – زحلة الكرمة لتعزيز التعاون ودعم الدفاع المدني
21/02/2026 00:59:27
21/02/2026 00:59:27
Lebanon 24
Lebanon 24
المديرية العامة للدفاع المدني
المديرية العامة
وزارة الداخلية
الهلال الأحمر
المدير العام
القطرية
الكوارث
الهلال
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
16:59 | 2026-02-20
20/02/2026 04:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البزري شجب العدوان على عين الحلوة: ليتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في لجم الاعتداءات
Lebanon 24
البزري شجب العدوان على عين الحلوة: ليتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في لجم الاعتداءات
16:57 | 2026-02-20
20/02/2026 04:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مناورات ضدّ "حزب الله".. لواء إسرائيلي يستنفر
Lebanon 24
مناورات ضدّ "حزب الله".. لواء إسرائيلي يستنفر
16:56 | 2026-02-20
20/02/2026 04:56:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم صورته.. "حزب الله" ينعى "قائداً جهادياً" قتلته إسرائيل
Lebanon 24
إليكم صورته.. "حزب الله" ينعى "قائداً جهادياً" قتلته إسرائيل
16:50 | 2026-02-20
20/02/2026 04:50:02
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط يحذر من "الحرب".. مواقف غير عادية يُعلنها
Lebanon 24
جنبلاط يحذر من "الحرب".. مواقف غير عادية يُعلنها
16:43 | 2026-02-20
20/02/2026 04:43:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نجلُ نائب سابق استهدفته إسرائيل في البقاع.. من هو؟
Lebanon 24
نجلُ نائب سابق استهدفته إسرائيل في البقاع.. من هو؟
15:00 | 2026-02-20
20/02/2026 03:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن "ضربة عين الحلوة".. القصة أبعد من مخيم
Lebanon 24
معلومات عن "ضربة عين الحلوة".. القصة أبعد من مخيم
10:20 | 2026-02-20
20/02/2026 10:20:14
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تغتال مسؤولين من "حزب الله" في البقاع.. هذه أسماؤهم
Lebanon 24
إسرائيل تغتال مسؤولين من "حزب الله" في البقاع.. هذه أسماؤهم
15:29 | 2026-02-20
20/02/2026 03:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
قصّة مهنة صامدة في لبنان.. "الكندرجي" يُكافح للبقاء
Lebanon 24
قصّة مهنة صامدة في لبنان.. "الكندرجي" يُكافح للبقاء
06:17 | 2026-02-20
20/02/2026 06:17:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل ستُهاجم لبنان".. تقريرٌ أميركيّ يكشف ما سيحصل
Lebanon 24
"إسرائيل ستُهاجم لبنان".. تقريرٌ أميركيّ يكشف ما سيحصل
15:12 | 2026-02-20
20/02/2026 03:12:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:59 | 2026-02-20
مقدمات النشرات المسائيّة
16:57 | 2026-02-20
البزري شجب العدوان على عين الحلوة: ليتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في لجم الاعتداءات
16:56 | 2026-02-20
مناورات ضدّ "حزب الله".. لواء إسرائيلي يستنفر
16:50 | 2026-02-20
إليكم صورته.. "حزب الله" ينعى "قائداً جهادياً" قتلته إسرائيل
16:43 | 2026-02-20
جنبلاط يحذر من "الحرب".. مواقف غير عادية يُعلنها
16:30 | 2026-02-20
قبلان: إسرائيل عدو مجرم وغدار وإرهابي
فيديو
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
04:47 | 2026-02-20
21/02/2026 00:59:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
02:26 | 2026-02-20
21/02/2026 00:59:27
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتراف جريء لرياضي عن علاقته بحبيبته
Lebanon 24
اعتراف جريء لرياضي عن علاقته بحبيبته
01:30 | 2026-02-20
21/02/2026 00:59:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24