تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

المدير العام للدفاع المدني زار قطر في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين

Lebanon 24
20-02-2026 | 14:03
A-
A+

المدير العام للدفاع المدني زار قطر في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين
المدير العام للدفاع المدني زار قطر في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قام المدير العام للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش بزيارة رسمية لقطر استمرّت ثلاثة أيام، وذلك في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات الاستجابة للطوارئ وإدارة الكوارث.
 
 
وعقد خريش اجتماعاً مع المدير العام لصندوق قطر للتنمية (QFFD) فهد بن حمد السليطي، في مقر الصندوق في الدوحة، حيث تم البحث في مجالات التعاون والدعم الممكنة لتعزيز قدرات المديرية العامة للدفاع المدني.


كما التقى مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية القطرية اللواء ناصر يوسف المال، وتم التداول في آليات تعزيز التنسيق والتعاون المشترك، وتحضير اتفاقيات تعاون وتبادل خبرات.


وعقد أيضاً اجتماعاً مع المدير العام للدفاع المدني القطري اللواء حمد عثمان الدهيمي، وتم خلاله عرض لواقع عمل جهازي الدفاع المدني في البلدين، والبحث في سبل تطوير التعاون التقني والتدريبي وتبادل الخبرات في مجالات الوقاية والسلامة العامة والجاهزية العملياتية".


إلى ذلك، جال خريش في كلية راس لفان للطوارئ والسلامة، في شمال الدوحة، حيث اطلع على البرامج التدريبية المعتمدة وأحدث التقنيات المستخدمة في إعداد الكوادر المتخصصة في مجالات الإطفاء والإنقاذ ومكافحة المواد الخطرة وتأمين السلامة العامة.


كذلك، زار مقر الهلال الأحمر القطري، حيث جرى عرض لمهام المؤسسة وأنشطتها على الصعيدين المحلي والدولي، والبحث في سبل التنسيق الممكنة في مجالات الاستجابة الإنسانية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
المدير العام للدفاع المدني إستقبل وفدا من مديرية الأحراج الأميركية وجمعية التحريج في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 00:59:27 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاءات في المديرية العامة للدفاع المدني لتعزيز التعاون والدعم
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 00:59:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية يصل إلى البحرين لبحث سبل تطوير التعاون الأمني وتبادل الخبرات
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 00:59:27 Lebanon 24 Lebanon 24
خريش يلتقي وفد نادي الليونز – زحلة الكرمة لتعزيز التعاون ودعم الدفاع المدني
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 00:59:27 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للدفاع المدني

المديرية العامة

وزارة الداخلية

الهلال الأحمر

المدير العام

القطرية

الكوارث

الهلال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:59 | 2026-02-20
Lebanon24
16:57 | 2026-02-20
Lebanon24
16:56 | 2026-02-20
Lebanon24
16:50 | 2026-02-20
Lebanon24
16:43 | 2026-02-20
Lebanon24
16:30 | 2026-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24