المدير العام للدفاع المدني زار قطر في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين

قام للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش بزيارة رسمية لقطر استمرّت ثلاثة أيام، وذلك في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات الاستجابة للطوارئ وإدارة .



وعقد خريش اجتماعاً مع المدير العام لصندوق قطر للتنمية (QFFD) فهد بن حمد السليطي، في مقر الصندوق في ، حيث تم البحث في مجالات التعاون والدعم الممكنة لتعزيز قدرات .





كما التقى مدير إدارة التعاون الدولي في اللواء ناصر يوسف المال، وتم التداول في آليات تعزيز التنسيق والتعاون المشترك، وتحضير اتفاقيات تعاون وتبادل خبرات.





وعقد أيضاً اجتماعاً مع المدير العام للدفاع المدني اللواء حمد عثمان الدهيمي، وتم خلاله عرض لواقع عمل جهازي الدفاع المدني في البلدين، والبحث في سبل تطوير التعاون التقني والتدريبي وتبادل الخبرات في مجالات الوقاية والسلامة العامة والجاهزية العملياتية".





إلى ذلك، جال خريش في كلية راس لفان للطوارئ والسلامة، في شمال الدوحة، حيث اطلع على البرامج التدريبية المعتمدة وأحدث التقنيات المستخدمة في إعداد الكوادر المتخصصة في مجالات الإطفاء والإنقاذ ومكافحة المواد الخطرة وتأمين السلامة العامة.





كذلك، زار مقر القطري، حيث جرى عرض لمهام المؤسسة وأنشطتها على الصعيدين المحلي والدولي، والبحث في سبل التنسيق الممكنة في مجالات الاستجابة الإنسانية.



