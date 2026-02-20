تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
13
o
طرابلس
19
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
7
o
بعلبك
-3
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
رسالة إسرائيلية إلى لبنان: "سنقصف أي هدف"!
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
20-02-2026
|
15:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت صحيفة "معاريف"
الإسرائيلية
تقريراً تحدثت فيه عن
الغارات
الإسرائيلية التي طالت
مخيم عين الحلوة
والبقاع في
لبنان
، اليوم الجمعة.
التقرير الذي ترجمهُ
"
لبنان24
"
قال إن سفينة إسرائيلية تمركزت قبالة لبنان، أطلقت عدّة صواريخ أرض - جو على مقرّ لحركة "
حماس
" في
عين الحلوة.
وأشارت الصحيفة إلى أنَّ "الهدف من الهجوم الذي شنته السفينة الحربية، هو توجيه رسالة إلى جميع التنظيمات مفادها أنَّ الجيش الإسرائيليّ قادرٌ على مهاجمة أهداف في كل أنحاء
الشرق الأوسط
، وليس فقط من خلال ذراعه الاستراتيجية - القوات الجوية"، وأضافت: "تُظهر العملية البحرية القدرة على الهجوم في عمق الأراضي باستخدام سفن مزودة بصواريخ، والتي من المرجح تفعيلها إذا كانت القوات الجوية منشغلة بعمليات عسكرية في
إيران
أو بالدفاع عن سماء البلاد، وإذا دعت الحاجة إلى قوة نارية إضافية في مناطق مثل لبنان أو اليمن، حيث سبق للبحرية أن شنت هجمات في الماضي في حرب حزيران 2025 بين إيران وإسرائيل".
وقالت الصحيفة إنه "بعد هجوم البحرية الإسرائيلية، شنَّ الجيش
الإسرائيلي
هجوماً على مقر
حزب الله
في منطقة
بعلبك
بلبنان"، وأضاف: "في حوالي الساعة الثامنة مساءً، هاجمت طائرات تابعة لسلاح الجو مقر حزب الله في منطقة بعلبك، والذي، بحسب الجيش الإسرائيلي، كان يستخدمه عناصر الحزب للترويج لمخططات ضد قوات الجيش الإسرائيلي وإسرائيل".
Advertisement
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام فلسطينية: مروحيات "آباتشي" إسرائيلية تقصف مناطق في شرق مدينة غزة
Lebanon 24
وسائل إعلام فلسطينية: مروحيات "آباتشي" إسرائيلية تقصف مناطق في شرق مدينة غزة
21/02/2026 01:00:52
21/02/2026 01:00:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي: هل يمكن لترامب أن يقصف إيران دون هدف مبرر؟
Lebanon 24
تقرير أميركي: هل يمكن لترامب أن يقصف إيران دون هدف مبرر؟
21/02/2026 01:00:52
21/02/2026 01:00:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"سفينة صواريخ" تقصف لبنان.. إقرأوا ما كشفته صحيفة إسرائيلية
Lebanon 24
"سفينة صواريخ" تقصف لبنان.. إقرأوا ما كشفته صحيفة إسرائيلية
21/02/2026 01:00:52
21/02/2026 01:00:52
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من "مُتقاعدي الجمارك" إلى بري: "بدنا ياها منّك"
Lebanon 24
رسالة من "مُتقاعدي الجمارك" إلى بري: "بدنا ياها منّك"
21/02/2026 01:00:52
21/02/2026 01:00:52
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
صحافة أجنبية
مخيم عين الحلوة
الشرق الأوسط
عين الحلوة.
الإسرائيلية
الإسرائيلي
حزب الله
لبنان24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
16:59 | 2026-02-20
20/02/2026 04:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البزري شجب العدوان على عين الحلوة: ليتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في لجم الاعتداءات
Lebanon 24
البزري شجب العدوان على عين الحلوة: ليتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في لجم الاعتداءات
16:57 | 2026-02-20
20/02/2026 04:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مناورات ضدّ "حزب الله".. لواء إسرائيلي يستنفر
Lebanon 24
مناورات ضدّ "حزب الله".. لواء إسرائيلي يستنفر
16:56 | 2026-02-20
20/02/2026 04:56:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم صورته.. "حزب الله" ينعى "قائداً جهادياً" قتلته إسرائيل
Lebanon 24
إليكم صورته.. "حزب الله" ينعى "قائداً جهادياً" قتلته إسرائيل
16:50 | 2026-02-20
20/02/2026 04:50:02
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط يحذر من "الحرب".. مواقف غير عادية يُعلنها
Lebanon 24
جنبلاط يحذر من "الحرب".. مواقف غير عادية يُعلنها
16:43 | 2026-02-20
20/02/2026 04:43:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نجلُ نائب سابق استهدفته إسرائيل في البقاع.. من هو؟
Lebanon 24
نجلُ نائب سابق استهدفته إسرائيل في البقاع.. من هو؟
15:00 | 2026-02-20
20/02/2026 03:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن "ضربة عين الحلوة".. القصة أبعد من مخيم
Lebanon 24
معلومات عن "ضربة عين الحلوة".. القصة أبعد من مخيم
10:20 | 2026-02-20
20/02/2026 10:20:14
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تغتال مسؤولين من "حزب الله" في البقاع.. هذه أسماؤهم
Lebanon 24
إسرائيل تغتال مسؤولين من "حزب الله" في البقاع.. هذه أسماؤهم
15:29 | 2026-02-20
20/02/2026 03:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
قصّة مهنة صامدة في لبنان.. "الكندرجي" يُكافح للبقاء
Lebanon 24
قصّة مهنة صامدة في لبنان.. "الكندرجي" يُكافح للبقاء
06:17 | 2026-02-20
20/02/2026 06:17:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل ستُهاجم لبنان".. تقريرٌ أميركيّ يكشف ما سيحصل
Lebanon 24
"إسرائيل ستُهاجم لبنان".. تقريرٌ أميركيّ يكشف ما سيحصل
15:12 | 2026-02-20
20/02/2026 03:12:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
16:59 | 2026-02-20
مقدمات النشرات المسائيّة
16:57 | 2026-02-20
البزري شجب العدوان على عين الحلوة: ليتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في لجم الاعتداءات
16:56 | 2026-02-20
مناورات ضدّ "حزب الله".. لواء إسرائيلي يستنفر
16:50 | 2026-02-20
إليكم صورته.. "حزب الله" ينعى "قائداً جهادياً" قتلته إسرائيل
16:43 | 2026-02-20
جنبلاط يحذر من "الحرب".. مواقف غير عادية يُعلنها
16:30 | 2026-02-20
قبلان: إسرائيل عدو مجرم وغدار وإرهابي
فيديو
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
04:47 | 2026-02-20
21/02/2026 01:00:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
02:26 | 2026-02-20
21/02/2026 01:00:52
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتراف جريء لرياضي عن علاقته بحبيبته
Lebanon 24
اعتراف جريء لرياضي عن علاقته بحبيبته
01:30 | 2026-02-20
21/02/2026 01:00:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24