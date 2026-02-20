تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الجيش يطلق الحسم شمال الليطاني

Lebanon 24
20-02-2026 | 22:58
A-
A+
الجيش يطلق الحسم شمال الليطاني
الجيش يطلق الحسم شمال الليطاني photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب طارق ابو زينب في " نداء الوطن": تدخل حكومة الرئيس نواف سلام مرحلة مفصلية تُعدّ الأكثر حساسية منذ القرار الذي اتخذ في 5 آب الماضي بحصر السلاح بيد الشرعية. فالانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة التنفيذية، وتحديدًا في منطقة شمال الليطاني، لا يُقاس بمداه الميداني فحسب، بل بما يحمله من أبعاد سياسية وسيادية، تتصل بقدرة الدولة على استكمال تفكيك الترسانة العسكرية لـ «"حزب الله" وترسيخ احتكارها الشرعي للقوة، بما يعيد تثبيت صورة الدولة أمام الداخل ويعزز الثقة تدريجيًا مع المجتمعين العربي والدولي .وأوضحت المصادر أن المهلة المحددة لإنجاز المرحلة الثانية تتراوح بين أربعة وثمانية أشهر، وقد انطلقت فعليًا مع بدء الإجراءات الميدانية في المنطقة الممتدة بين شمال الليطاني ونهر الأولي..
وتتفاعل أصداء زيارة العماد هيكل إلى واشنطن، إذ أكدت مصادر أميركية لـ "نداء الوطن" أن الإدارة الأميركية تنظر إلى الجيش اللبناني كشريك استراتيجي في حفظ الاستقرار، وأن الزيارة عززت التزام واشنطن دعم المؤسسة العسكرية كجزء من استراتيجيتها الأوسع لتقوية الجيش اللبناني وتمكينه من الاضطلاع بمسؤولياته المتزايدة داخليًا وعلى الحدود.
يتكامل هذا المسار مع حراك دبلوماسي وعسكري أوسع، شمل المملكة العربية السعودية، حيث لبّى العماد هيكل دعوة رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وشارك في معرض الدفاع العالمي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وتناول اللقاء تعزيز التعاون بين الجيشين اللبناني والسعودي والتحضير لمؤتمر دعم الجيش اللبناني، في ظل التحديات الأمنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع التهريب والاتجار بالمخدرات.
استمر التوسع الدولي من خلال مشاركة قائد الجيش في مؤتمر ميونيخ الثاني والستين للأمن لعام 2026 في ألمانيا، حيث عقد لقاءات مع رئيس اللجنة العسكرية في حلف شمال الأطلسي الأميرال جوزيبي كافو دراغوني، والممثل الخاص للأمين العام للحلف خافيير كولومينا، ومسؤولين أميركيين وأوروبيين، للتركيز على دعم قدرات الجيش اللبناني في مواجهة التحديات الداخلية واستمرار الخروقات الإسرائيلية .
وفي موازاة ذلك، تتجه الأنظار إلى مؤتمر باريس لدعم الجيش اللبناني في 5 آذار، بمشاركة نحو 52 دولة ومنظمة دولية، في مؤشر واضح على مستوى الاهتمام الدولي بتحصين المؤسسة العسكرية اللبنانية. ومن المتوقع أن يفتتح المؤتمر الرئيس إيمانويل ماكرون إلى جانب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في دلالة سياسية على أن دعم الجيش أصبح أولوية استراتيجية لحماية استقرار لبنان والتوازن الإقليمي .
وسط هذا المسار التصاعدي للدعم الدولي، برز تطور خطير. فقد بثت قناة "العالم" الإيرانية أشرطة مصوّرة أدرجت فيها قاعدة حامات الجوية التابعة للجيش اللبناني في شمال لبنان، ووصفتها بأنها "القاعدة رقم 9" و "تحت الرصد"، واعتبرتها من المنشآت المرتبطة بالوجود العسكري الأميركي في المنطقة وأهدافًا محتملة في أي مواجهة. وأشار التقرير إلى هبوط عشرات الطائرات العسكرية الأميركية في قاعدة حامات خلال الأشهر الماضية، ضمن خطة دعم لوجستي واسعة للجيش اللبناني. ورغم حذف المقطع لاحقًا، كانت الرسالة واضحة: إدراج منشأة عسكرية لبنانية رسمية في بنك الأهداف المحتملة، وربطها مباشرة بالصراع الإقليمي، ما يضع الدولة اللبنانية أمام تحدّي حماية مؤسساتها الشرعية من التحول إلى أوراق ضغط في النزاعات الإقليمية . في المحصلة، يقف لبنان عند تقاطع مسارين: مسار داخلي - دولي يعزز الجيش كمؤسسة ضامنة لوحدة الدولة واحتكارها الشرعي للسلاح، ومسار إقليمي تصعيدي يهدد إدخال منشآت لبنانية رسمية في دائرة التوتر . نجاح المرحلة الثانية ضمن المهلة المحددة، مع دعم سياسي ودولي متماسك، سيكرّس معادلة جديدة عنوانها استعادة الدولة قرارها الأمني وترسيخ سيادتها الفعلية. أما أي تقصير أو انزلاق نحو ساحات الرسائل المتبادلة، فسيعيد إنتاج صورة لبنان كساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية .  
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جنوب الليطاني تحت سيطرة الجيش والعمل شمالَ الليطاني على "احتواء السلاح"
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:07:58 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش يعرض لمجلس الوزراء عناوين خطة شمال الليطاني من دون تحديد مواعيد للتنفيذ
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:07:58 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش يواصل لقاءاته الاميركية واتصالات لتبريد الأجواء عشية جلسة مجلس الوزراء بشأن السلاح شمال الليطاني
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:07:58 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماعات "الميكانيزم" مرتبطة بخطة زمنية صارمة لنشر الجيش وسحب السلاح شمال الليطاني
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:07:58 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الدولة على

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

السعودية

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-02-21
Lebanon24
05:59 | 2026-02-21
Lebanon24
05:56 | 2026-02-21
Lebanon24
05:37 | 2026-02-21
Lebanon24
05:36 | 2026-02-21
Lebanon24
05:26 | 2026-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24