الجيش يطلق الحسم شمال الليطاني

كتب طارق ابو زينب في " نداء الوطن": تدخل حكومة الرئيس نواف سلام مرحلة مفصلية تُعدّ الأكثر حساسية منذ القرار الذي اتخذ في 5 آب الماضي بحصر السلاح بيد الشرعية. فالانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة التنفيذية، وتحديدًا في منطقة شمال الليطاني، لا يُقاس بمداه الميداني فحسب، بل بما يحمله من أبعاد سياسية وسيادية، تتصل بقدرة استكمال تفكيك الترسانة العسكرية لـ «" " وترسيخ احتكارها الشرعي للقوة، بما يعيد تثبيت صورة الدولة أمام الداخل ويعزز الثقة تدريجيًا مع المجتمعين العربي والدولي .وأوضحت المصادر أن المهلة المحددة لإنجاز المرحلة الثانية تتراوح بين أربعة وثمانية أشهر، وقد انطلقت فعليًا مع بدء الإجراءات الميدانية في المنطقة الممتدة بين شمال الليطاني ونهر الأولي..

وتتفاعل أصداء زيارة العماد هيكل إلى واشنطن، إذ أكدت مصادر أميركية لـ "نداء الوطن" أن الإدارة الأميركية تنظر إلى الجيش اللبناني كشريك استراتيجي في حفظ الاستقرار، وأن الزيارة عززت التزام واشنطن دعم المؤسسة العسكرية كجزء من استراتيجيتها الأوسع لتقوية الجيش اللبناني وتمكينه من الاضطلاع بمسؤولياته المتزايدة داخليًا وعلى الحدود.

يتكامل هذا المسار مع حراك دبلوماسي وعسكري أوسع، شمل المملكة العربية ، حيث لبّى العماد هيكل دعوة رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وشارك في معرض الدفاع العالمي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وتناول اللقاء تعزيز التعاون بين الجيشين اللبناني والسعودي والتحضير لمؤتمر دعم الجيش اللبناني، في ظل التحديات الأمنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع التهريب والاتجار بالمخدرات.

استمر التوسع الدولي من خلال مشاركة قائد الجيش في مؤتمر ميونيخ الثاني والستين للأمن لعام 2026 في ألمانيا، حيث عقد لقاءات مع رئيس اللجنة العسكرية في حلف شمال الأطلسي الأميرال جوزيبي كافو دراغوني، والممثل الخاص للأمين العام للحلف خافيير كولومينا، ومسؤولين أميركيين وأوروبيين، للتركيز على دعم قدرات الجيش اللبناني في مواجهة التحديات الداخلية واستمرار الخروقات .

وفي موازاة ذلك، تتجه الأنظار إلى مؤتمر باريس لدعم الجيش اللبناني في 5 آذار، بمشاركة نحو 52 دولة ومنظمة دولية، في مؤشر واضح على مستوى الاهتمام الدولي بتحصين المؤسسة العسكرية . ومن المتوقع أن يفتتح المؤتمر الرئيس إيمانويل ماكرون إلى جانب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في دلالة سياسية على أن دعم الجيش أصبح أولوية استراتيجية لحماية استقرار والتوازن الإقليمي .

وسط هذا المسار التصاعدي للدعم الدولي، برز تطور خطير. فقد بثت قناة "العالم" الإيرانية أشرطة مصوّرة أدرجت فيها قاعدة حامات الجوية التابعة للجيش اللبناني في شمال لبنان، ووصفتها بأنها "القاعدة رقم 9" و "تحت الرصد"، واعتبرتها من المنشآت المرتبطة بالوجود العسكري الأميركي في المنطقة وأهدافًا محتملة في أي مواجهة. وأشار التقرير إلى هبوط عشرات الطائرات العسكرية الأميركية في قاعدة حامات خلال الأشهر الماضية، ضمن خطة دعم لوجستي واسعة للجيش اللبناني. ورغم حذف المقطع لاحقًا، كانت الرسالة واضحة: إدراج منشأة عسكرية لبنانية رسمية في بنك الأهداف المحتملة، وربطها مباشرة بالصراع الإقليمي، ما يضع الدولة اللبنانية أمام تحدّي حماية مؤسساتها الشرعية من التحول إلى أوراق ضغط في النزاعات الإقليمية . في المحصلة، يقف لبنان عند تقاطع مسارين: مسار داخلي - دولي يعزز الجيش كمؤسسة ضامنة لوحدة الدولة واحتكارها الشرعي للسلاح، ومسار إقليمي تصعيدي يهدد إدخال منشآت لبنانية رسمية في دائرة التوتر . نجاح المرحلة الثانية ضمن المهلة المحددة، مع دعم سياسي ودولي متماسك، سيكرّس معادلة جديدة عنوانها استعادة الدولة قرارها الأمني وترسيخ سيادتها الفعلية. أما أي تقصير أو انزلاق نحو ساحات الرسائل المتبادلة، فسيعيد إنتاج صورة لبنان كساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية .

