لا حماسة غربية للانتخابات وشرط أساسي لبري

لاحظ عدد غير قليل من المسؤولين في الآونة الأخيرة فتورًا واضحًا في الحماسة الغربية والدولية تجاه الاستحقاق الانتخابي النيابي المقبل.وبحسب ما نُقل في اللقاءات الدبلوماسية، لا تبدو الدول الغربية معنية بشكل جدي بموعد إجراء الانتخابات أو حتى بحصولها من الأساس، خلافًا لما كان عليه المشهد في محطات سابقة.والأكثر أهمية، أن بعض هذه الدول يعتبر أن إجراء الانتخابات في المرحلة الحالية قد يؤدي إلى تعطيل أو تأخير مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة، في ظل الانشغال السياسي الداخلي، ما يعكس تبدّلًا ملحوظًا في أولويات حيال .وبحسب المعلومات المتداول بها فان المعضلة جاءت هذه المرة في الموقف المبدئي من التمديد والآلية، إذ يصرّ على أن يأتي طلب التمديد من الحكومة، وليس من مجلس النواب. وهو أبلغ المعنيين أن " " ليس في وارد المشاركة في أي مقترح للتمديد، مع عدم معارضته للأمر، في حال قدّمت الحكومة الاقتراح ووافقت عليه الكتل الأساسية.