تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لا حماسة غربية للانتخابات وشرط أساسي لبري

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
21-02-2026 | 01:15
A-
A+
لا حماسة غربية للانتخابات وشرط أساسي لبري
لا حماسة غربية للانتخابات وشرط أساسي لبري photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لاحظ عدد غير قليل من المسؤولين في الآونة الأخيرة فتورًا واضحًا في الحماسة الغربية والدولية تجاه الاستحقاق الانتخابي النيابي المقبل.
وبحسب ما نُقل في اللقاءات الدبلوماسية، لا تبدو الدول الغربية معنية بشكل جدي بموعد إجراء الانتخابات أو حتى بحصولها من الأساس، خلافًا لما كان عليه المشهد في محطات سابقة.
والأكثر أهمية، أن بعض هذه الدول يعتبر أن إجراء الانتخابات في المرحلة الحالية قد يؤدي إلى تعطيل أو تأخير مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة، في ظل الانشغال السياسي الداخلي، ما يعكس تبدّلًا ملحوظًا في أولويات المجتمع الدولي حيال لبنان.
وبحسب المعلومات المتداول بها فان المعضلة جاءت هذه المرة في الموقف المبدئي من التمديد والآلية، إذ يصرّ الرئيس نبيه بري على أن يأتي طلب التمديد من الحكومة، وليس من مجلس النواب. وهو أبلغ المعنيين أن "الثنائي الشيعي" ليس في وارد المشاركة في أي مقترح للتمديد، مع عدم معارضته للأمر، في حال قدّمت الحكومة الاقتراح ووافقت عليه الكتل الأساسية.
 
Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
بصمات خارجيّة تخلط الأوراق "بين الانتخابات أو التمديد" وبري يصعّد: لا تراجع ولا تعديل
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:09:23 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على مركز شرطة غربي غزة
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:09:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ميدفيديف: مزاعم الغرب بوجود تهديد روسي أو صيني لغرينلاند لا أساس لها
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:09:23 Lebanon 24 Lebanon 24
شرطة الكابيتول الأميركية تعلن إلقاء القبض على شخص يحمل سلاحا بالقرب من الواجهة الغربية لمبنى الكونغرس
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:09:23 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الرئيس نبيه بري

المجتمع الدولي

نبيه بري

دبلوماسي

الثنائي

بري على

الشيعي

الغربي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-02-21
Lebanon24
05:59 | 2026-02-21
Lebanon24
05:56 | 2026-02-21
Lebanon24
05:37 | 2026-02-21
Lebanon24
05:36 | 2026-02-21
Lebanon24
05:26 | 2026-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24