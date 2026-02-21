بلدية أنصار: نرفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال التعامل أو التواصل مع العدوّ الإسرائيليّ

صدر عن بلدية البيان التالي:



تتابع بلدية أنصار بقلق بالغ قضية توقيف المدعو أحمد مخدر من قبل الجهات الأمنية على خلفية الاشتباه بتعامله مع العدو الاسرائيلي.



وإزاء ما خلّفته الاعتداءات الأخيرة من دمار في الممتلكات وسقوط وجرحى، تؤكد بلدية أنصار ما يلي:



إن البلدية ترفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال التعامل أو التواصل مع العدو ، تحت أي ظرف كان.



إن ما يُنسب إلى المدعو المذكور لا يمثّل إلا شخصه، ولا يمتّ بصلة إلى أهالي البلدة وعائلاتها الكريمة وتاريخها الوطني.



إن بلدية أنصار تقف إلى جانب أهالي ، وتؤكد تضامنها الكامل معهم في مصابهم وآلامهم.



تدعو البلدية إلى ترك الأمر للقضاء اللبناني المختص، باعتباره الجهة الوحيدة المخوّلة إصدار الأحكام وتحديد المسؤوليات وفقاً للأصول القانونية.



كما تسجّل البلدية تقديرها لبيان أهل وعائلة المدعو المذكور، وما تضمّنه من مواقف تعبّر عن حرصها على سمعة البلدة ورفضهم لأي عمل يسيء إليها.



تؤكد بلدية أنصار أن البلدة ستبقى موحّدة بأهلها، حريصة على أمنها واستقرارها، متمسكة بثوابتها الوطنية، ورافضة لأي محاولة للنيل من تاريخها أو من تضحيات أبنائها.

