تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بشأن حصر السلاح... لبنان أمام سيناريوهات صعبة

Lebanon 24
21-02-2026 | 09:45
A-
A+
بشأن حصر السلاح... لبنان أمام سيناريوهات صعبة
بشأن حصر السلاح... لبنان أمام سيناريوهات صعبة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "إرم نيوز" أن ملف سحب سلاح حزب الله لا يزال يتصدر واجهة المشهد السياسي في لبنان، مع استمرار الضغوط الدولية والإقليمية على الدولة اللبنانية للإسراع في حصر السلاح بيدها بأسرع وقت.
 
وتقف الظروف الإقليمية عائقًا أمام آلية تطبيق "حصر السلاح"، ما أفرز عدة سيناريوهات مفتوحة على كافة الاحتمالات.

ووفق خبراء عسكريين، فإن السيناريوهات المطروحة تتعلق بفرضيتين، إما تسليم الحزب للسلاح، ما سيوفر على لبنان تكلفة باهظة، أو رفضه التسليم، ما قد يمنح الجانب الإسرائيلي الذريعة الكاملة لتنفيذ العملية عسكريًا.

وتشير المعطيات إلى أن لبنان يتعامل مع المشهد من بوابة الحلول الإقليمية والدولية، منتظرًا نتائج المفاوضات الإيرانية الأميركية، التي يقف لبنان في قلب المشهد من إيجابياتها أو سلبياتها.
 
وفي هذا السياق، قال الخبير العسكري والاستراتيجي، جورج نادر، إنه في حال وافق حزب الله على سحب سلاحه، فإن ذلك سيشكل الحل الأفضل والأقل كلفة، إذ سيوفّر على نفسه وعلى الجيش والدولة ولبنان عمومًا كثيرًا من التعقيدات.

وأضاف نادر لـ "إرم نيوز" أنه إذا رفض حزب الله تسليم سلاحه، فإن لبنان سيكون أمام مشكلة مزدوجة، موضحًا أن الدولة، وفقًا لتصريحات مسؤوليها، لا تبدي نية للدخول في صدام مباشر مع الحزب وسحب السلاح بالقوة.
 
وأوضح نادر أنه في ظل الضغوط الإقليمية والدولية المتزايدة على لبنان لنزع سلاح الحزب، ومع استمرار رفضه، فإن السيناريو المرجح يتمثل في أن تبادر إسرائيل إلى تنفيذ عملية عسكرية تهدف لنزع السلاح، لافتًا إلى أنه مكمن الخطورة في هذه النقطة تحديدًا.

وأشار إلى أن السيناريو السلبي يتمثل في إقدام إسرائيل على تنفيذ عملية واسعة لسحب السلاح، ما قد يعني تهجير سكان الجنوب وتحويل المنطقة إلى شريط عازل يُمنع فيه أي عودة مدنية.
 
من جانبه قال الخبير العسكري والاستراتيجي، بسام ياسين، إنه حتى في حال موافقة حزب الله على سحب السلاح، فمن غير المستبعد أن تطالب إسرائيل بتوسيع نطاق العمليات شمالًا، أي في المنطقة الممتدة بين نهر الأوّلي ونهر بيروت، بما في ذلك الضاحية الجنوبية. 

وأضاف ياسين لـ "إرم نيوز" أنه إذا استمر الوضع على حاله وواصل الحزب رفض تسليم سلاحه شمال الليطاني، فإن لبنان سيواجه مشكلتين أساسيتين، الأولى هي احتمال استخدام إسرائيل هذا الرفض ذريعة لتكثيف عملياتها العسكرية أو حتى الشروع في حرب جديدة.

وأوضح ياسين أن المشكلة الثانية تتمثل في احتمال تدخل الجانب الأميركي لفرض تسوية تقوم على تقديم تنازلات إسرائيلية مقابل ممارسة ضغوط على حزب الله.

وأشار إلى أن كلا السيناريوهين يحملان تعقيدات كبيرة ويجعلان الملف شديد التشعب.

ورأى أن الفترة الحالية لا تشهد مؤشرات فعلية على سحب السلاح شمال الليطاني، نظرًا لارتباط هذا الملف بنتيجة المفاوضات الأميركية الإيرانية وتأثيرها المباشر على لبنان، محذرًا من أنه إذا ذهبت الأمور باتجاه الحرب، فإن لبنان لن يكون بعيدًا عنها. 
 
وذكر ياسين أنه في حال اتجهت المفاوضات نحو التهدئة، من الممكن أن يكون لبنان إحدى الأوراق التي يفاوض عليها الجانب الإيراني مع الجانب الأميركي.

ولفت إلى أن أي حلحلة في الملف الإيراني قد تنعكس على وضع حزب الله، وتفتح الباب أمام تسوية لملف السلاح مقابل تعهدات أميركية بحل القضية مع إسرائيل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
معادلة أميركية جديدة تضع لبنان أمام خيارين: حصر السلاح أو فقدان الدعم العسكري
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 19:19:55 Lebanon 24 Lebanon 24
نصّار: عدم حصر السلاح يعوّق استكمال بناء دولة متساوية أمام القانون
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 19:19:55 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش انهى عرضه لخطة الجيش بشأن المرحلة الثانية لنزع السلاح أمام مجلس الوزراء
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 19:19:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: المفاوضات بشأن أوكرانيا صعبة ولكنها ستستمر
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 19:19:55 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

الإسرائيلي

الإيرانية

اللبنانية

الإيراني

إسرائيل

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:45 | 2026-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:24 | 2026-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:17 | 2026-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-02-21
Lebanon24
12:00 | 2026-02-21
Lebanon24
11:45 | 2026-02-21
Lebanon24
11:24 | 2026-02-21
Lebanon24
11:17 | 2026-02-21
Lebanon24
11:00 | 2026-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24