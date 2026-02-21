توتر في منطقة لبنانية.. إطلاق نار والجيش يتدخل

وقع إشكال بين عائلتين، مساء اليوم السبت، في بلدة الفاعور - ، تطوّر إلى إطلاق نار أسفر عن سقوط قتيل وجريح.



وعلى الأثر، جرى نقل الإصابات إلى مستشفيات المنطقة للمعالجة، فيما حضرت وقوة من الجيش والمخابرات إلى المكان لضبط الوضع.