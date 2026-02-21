تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

صورة لموقوفة بـ"جرم سرقة".. هل وقعتم ضحية أعمالها؟

Lebanon 24
21-02-2026 | 12:43
صورة لموقوفة بـجرم سرقة.. هل وقعتم ضحية أعمالها؟
أفادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بلاغ، أنّه بناءً على شكوى مقدّمة من مواطن ضدّ مجهولة قامت بسرقة مجوهرات من داخل محلّه لبيع المجوهرات بطريقة احتيالية.

أضاف البلاغ:" بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات التي قامت بها مفرزة الجديدة القضائية، تمّ توقيف المشتبه بها وتدعى ح. أ. غ. (مواليد 1989، لبنانية)، علمًا أنّه سبق التعميم عن صورتها، مع فيديو يُظهر تنفيذها عملية سرقة مجوهرات بطريقة الاحتيال من داخل محلّ مجوهرات في منطقة المنصورية".

تابع البلاغ:" بالتحقيق معها اعترفت بما نُسب إليها، وبأنّها أقدمت على سرقة عدّة محالّ مجوهرات في مناطق الجديدة ومحيطها وبيروت وصيدا".

ختم:" لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختصّ، تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورتها، وتطلب من الذين يتعرّفون إليها ممّن وقعوا ضحيّة احتيالها، التواصل مع مركز مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية على رقم الهاتف 901203-01 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".
