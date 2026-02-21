إصابات في بلدة لبنانية عند موعد الإفطار.. إشكال وتضارب!

شهدت بلدة الكنيسة في قرابة موعد الإفطار، إشكالاً فردياً بين أفراد من آل "ع" وآل "د"، تطور إلى تضارب بالأيدي، فيما استخدمت خلاله الآلات الحادة.



وأسفر الإشكال عن سقوط 9 إصابات وصفت غالبيتها بالمستقرة، فيما نقل بعض الجرحى إلى المستشفيات لتلقي العلاج.





وعلى الفور، توجهت قوة من مخابرات الجيش إلى البلدة المذكورة وباشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة والعمل على ملاحقة المتسببين بالإشكال لضبط الوضع وإعادة الهدوء.





