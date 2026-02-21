تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
فرنجية: الانتخابات استحقاق داخلي ولا معلومات عن رسائل خارجية لتأجيلها
Lebanon 24
21-02-2026
|
14:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
النائب طوني فرنجية
إنّ "الإنتخابات النيابية هي استحقاق داخلي، فيما لا معلومات عن رسائل خارجية لتأجيلها"، وأضاف: "علينا الاعتماد على أنفسنا ونخطأ عندما نعتمد على الخارج".
وفي حديث تلفزيوني، قال
فرنجية
إنّ "الضبابية حول الإستحقاق الإنتخابي هي أسوأ ما يمكن أن يحصل، وحصول الإنتخابات بهذه الطريقة سينتج مجلساً شبيهاً بالمجلس الحالي".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى مسارين متوازيين، حصر السلاح من جهة والضغط الدبلوماسي على
إسرائيل
لمنعها من الاستمرار بنهج استباحة
لبنان
غير المقبول من جهة ثانية".
وعلى الصعيد الإقتصادي، اعتبر أنّ "الزيادات التي أقرتها الحكومة للعسكريين والموظفين غير كافية وغير منصفة"، مشيراً إلى أن "ضرائب الحكومة على البنزين و الـTVA دليل على إفلاس سياستها الإقتصادية".
