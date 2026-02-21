فرنجية: الانتخابات استحقاق داخلي ولا معلومات عن رسائل خارجية لتأجيلها

قال إنّ "الإنتخابات النيابية هي استحقاق داخلي، فيما لا معلومات عن رسائل خارجية لتأجيلها"، وأضاف: "علينا الاعتماد على أنفسنا ونخطأ عندما نعتمد على الخارج".







وفي حديث تلفزيوني، قال إنّ "الضبابية حول الإستحقاق الإنتخابي هي أسوأ ما يمكن أن يحصل، وحصول الإنتخابات بهذه الطريقة سينتج مجلساً شبيهاً بالمجلس الحالي".





وأضاف: "نحن بحاجة إلى مسارين متوازيين، حصر السلاح من جهة والضغط الدبلوماسي على لمنعها من الاستمرار بنهج استباحة غير المقبول من جهة ثانية".





وعلى الصعيد الإقتصادي، اعتبر أنّ "الزيادات التي أقرتها الحكومة للعسكريين والموظفين غير كافية وغير منصفة"، مشيراً إلى أن "ضرائب الحكومة على البنزين و الـTVA دليل على إفلاس سياستها الإقتصادية".