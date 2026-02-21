تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

البطريرك ميناسيان: تطويب الأب أبو مراد يشكل بركة جديدة تفيض على الكنيسة والوطن

Lebanon 24
21-02-2026 | 14:15
البطريرك ميناسيان: تطويب الأب أبو مراد يشكل بركة جديدة تفيض على الكنيسة والوطن
البطريرك ميناسيان: تطويب الأب أبو مراد يشكل بركة جديدة تفيض على الكنيسة والوطن photos 0
صدر عن المكتب الإعلامي في بطريركية الأرمن الكاثوليك بيان قال فيه إن "البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، تلقى بفرحٍ كبير إعلان تطويب المكرّم الأب بشارة أبو مراد".


ووجه ميناسيان تهنئة أخوية صادقة إلى كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك في لبنان والعالم، معتبراً أن "هذا الحدث يشكّل بركة جديدة تفيض على الكنيسة والوطن، وعلامة رجاء في زمن التحديات".


وأكد غبطة البطريرك أن الطوباوي الجديد هو ثمرة مسيرة طويلة من القداسة والصلاة والخدمة الأمينة، عاشها بروح إنجيلية متجذّرة في المحبة والتواضع. فقد تميّز بغيرة رسولية في رعاية النفوس، وبقربه من الفقراء والمتألمين، فكان صورة الكاهن الذي يهب ذاته بالكامل لله ولشعبه.


وأشار البطريرك ميناسيان إلى أن الأب بشارة أبو مراد عُرف بسهره الروحي الدائم، إذ كان يمضي ساعات طويلة، وأحياناً الليل بأكمله، جالساً في كرسي الاعتراف، مستقبلاً المؤمنين بمحبة وصبر، لا يردّ أحداً، بل يحتضن الجميع بروح الأبوة والرحمة. وكان يحثّهم باستمرار على التوبة الصادقة والمواظبة على سرّ المصالحة، مؤمناً بأن الاعتراف هو باب النعمة وطريق السلام الداخلي والفرح الحقيقي.


وفي هذا الإطار، تواصل البطريرك ميناسيان مهنئاً كلاً من البطريرك يوسف العبسي، كما هنّأ الرئيس العام للرهبانية الباسيلية المخلّصية الأرشمندريت أنطوان رزق، معبّراً لهم عن تضامنه الأخوي وصلاته بأن يكون هذا التطويب مناسبة نعمة متجددة لجميع المؤمنين.
 
 
المكتب الإعلامي

الكاثوليك

بطريركية

الكاهن

الرحمة

باسيل

كنيسة

