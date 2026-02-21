في الجنوب.. "اتصال كاذب" يثير بلبلة وهذا ما حصل

تلقى مواطنون في بلدة ، مساء اليوم السبت، اتصالاً تحذيرياً أفادهم بضرورة إخلاء المبنى الذي يقطنوه، ما أثار حالة من الهلع.

وبعد المتابعة والتدقيق، تبين أن الاتصال كاذب، فيما عملت فرق الدفاع المدني التابعة لجمعية الرسالة للإسعاف الصحي والهيئة الصحية على فتح الطرقات التي غصّت بالمارة.