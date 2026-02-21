تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
إطلاق قذائف مدفعية وتمشيط.. هذا ما فعله جيش العدو جنوباً
Lebanon 24
21-02-2026
|
15:23
photos
ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية، مساء السبت، عبوتين في محيط حي الكساير، شرق بلدة
ميس الجبل
في
لبنان
.
كذلك، استهدفت مدفعية العدو
الإسرائيلي
المنطقة الواقعة بين بلدتي راميا وبيت ليف.
أيضاً، أفيد عن قيام جنود العدو الإسرائيلي بتمشيط أطراف بلدة
عيترون
.
