تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
6
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
"عصابة" عند الحدود بين لبنان وسوريا.. صور لأفرادها وهكذا تمّ ضبطها
Lebanon 24
21-02-2026
|
16:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
ألقت أجهزة الأمن
السورية
القبض على عصابة إجرامية منظمة، كانت تنتحل صفة عناصر الأمن الداخليِّ وتُمارس عمليات السلب المُسلح على
الحدود السورية
اللبنانية
.
وأوضحت
وزارة الداخلية
في بيان أن
مديرية الأمن
الداخليِّ في منطقة
القصير
بريف
حمص، نفذت عملية أمنية محكمة أسفرت عن تفكيك العصابة بالكامل، وإلقاء القبض على جميع أفرادها البالغ عددهم خمسة أشخاص، وضبط ومصادرة أسلحة متنوعة وذخائر كانت بحوزتهم، إضافة إلى دراجة نارية وكمية من المواد المخدِّرة.
وأشارت الوزارة إلى أنه جرى إحالة المقبوض عليهم إلى
القضاء
المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقِّهم وفق الأصول.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الداخلية السورية: القبض على أفراد "خلية المزة" وضبط مسيرات وصواريخ مصدرها حزب الله
Lebanon 24
الداخلية السورية: القبض على أفراد "خلية المزة" وضبط مسيرات وصواريخ مصدرها حزب الله
22/02/2026 10:58:43
22/02/2026 10:58:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"أ.ف.ب": اشتباك بين الشرطة ومحتجين مؤيدين للأكراد على الحدود التركية السورية
Lebanon 24
"أ.ف.ب": اشتباك بين الشرطة ومحتجين مؤيدين للأكراد على الحدود التركية السورية
22/02/2026 10:58:43
22/02/2026 10:58:43
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف "طقطق" في بيروت... أحد أفراد عصابة "أبو عبيدة"
Lebanon 24
توقيف "طقطق" في بيروت... أحد أفراد عصابة "أبو عبيدة"
22/02/2026 10:58:43
22/02/2026 10:58:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": أنباء عن سماع دوي انفجارات في سلسلة الجبال الشرقية بين لبنان وسوريا
Lebanon 24
"لبنان24": أنباء عن سماع دوي انفجارات في سلسلة الجبال الشرقية بين لبنان وسوريا
22/02/2026 10:58:43
22/02/2026 10:58:43
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الداخلية
الحدود السورية
مديرية الأمن
اللبنانية
السورية
ريف حمص
القضاء
القصير
تابع
قد يعجبك أيضاً
ريفي يهنىء السعودية بـ"يوم التأسيس"
Lebanon 24
ريفي يهنىء السعودية بـ"يوم التأسيس"
03:50 | 2026-02-22
22/02/2026 03:50:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تلفزيون لبنان ينطلق ببرنامج "رمضان بيروت"
Lebanon 24
تلفزيون لبنان ينطلق ببرنامج "رمضان بيروت"
03:40 | 2026-02-22
22/02/2026 03:40:19
Lebanon 24
Lebanon 24
طالب: على اللبنانيين التماسك والعمل على الوحدة تحت جبال الضغوط
Lebanon 24
طالب: على اللبنانيين التماسك والعمل على الوحدة تحت جبال الضغوط
03:35 | 2026-02-22
22/02/2026 03:35:08
Lebanon 24
Lebanon 24
دريان: نريد أن نرى مشاريع تُنفذ بسرعة حتى تعود بيروت إلى تألقها ونضارتها
Lebanon 24
دريان: نريد أن نرى مشاريع تُنفذ بسرعة حتى تعود بيروت إلى تألقها ونضارتها
03:18 | 2026-02-22
22/02/2026 03:18:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يعلن "السيستاني" الجهاد؟
Lebanon 24
هل يعلن "السيستاني" الجهاد؟
03:15 | 2026-02-22
22/02/2026 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فاتورة جديدة بـ"100 دولار" في لبنان.. المواطن سيدفعها
Lebanon 24
فاتورة جديدة بـ"100 دولار" في لبنان.. المواطن سيدفعها
15:46 | 2026-02-21
21/02/2026 03:46:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"الوضع ما رح يبقى هيك"... الأب خنيصر عن الطقس: "حضروا حالكن البرد القارس راجع"
Lebanon 24
"الوضع ما رح يبقى هيك"... الأب خنيصر عن الطقس: "حضروا حالكن البرد القارس راجع"
08:14 | 2026-02-21
21/02/2026 08:14:52
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية الـ"أم تي في" قالت نعم... من هو حبيبها؟ (فيديو)
Lebanon 24
إعلامية الـ"أم تي في" قالت نعم... من هو حبيبها؟ (فيديو)
10:35 | 2026-02-21
21/02/2026 10:35:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"صواريخ قد تُطلق من لبنان".. سيناريو كبير تستعدّ له إسرائيل
Lebanon 24
"صواريخ قد تُطلق من لبنان".. سيناريو كبير تستعدّ له إسرائيل
12:00 | 2026-02-21
21/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ مُثير عن "ضابط سوري" تعامل مع إسرائيل.. ما علاقة بيروت؟
Lebanon 24
تقريرٌ مُثير عن "ضابط سوري" تعامل مع إسرائيل.. ما علاقة بيروت؟
14:30 | 2026-02-21
21/02/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:50 | 2026-02-22
ريفي يهنىء السعودية بـ"يوم التأسيس"
03:40 | 2026-02-22
تلفزيون لبنان ينطلق ببرنامج "رمضان بيروت"
03:35 | 2026-02-22
طالب: على اللبنانيين التماسك والعمل على الوحدة تحت جبال الضغوط
03:18 | 2026-02-22
دريان: نريد أن نرى مشاريع تُنفذ بسرعة حتى تعود بيروت إلى تألقها ونضارتها
03:15 | 2026-02-22
هل يعلن "السيستاني" الجهاد؟
03:14 | 2026-02-22
في الكورة.. دعوة لتسجيل المزارعين في السجل الزراعي
فيديو
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
23:00 | 2026-02-21
22/02/2026 10:58:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
12:36 | 2026-02-21
22/02/2026 10:58:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
22/02/2026 10:58:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24