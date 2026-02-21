تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

"عصابة" عند الحدود بين لبنان وسوريا.. صور لأفرادها وهكذا تمّ ضبطها

Lebanon 24
21-02-2026 | 16:08
عصابة عند الحدود بين لبنان وسوريا.. صور لأفرادها وهكذا تمّ ضبطها
عصابة عند الحدود بين لبنان وسوريا.. صور لأفرادها وهكذا تمّ ضبطها photos 0
ألقت أجهزة الأمن السورية القبض على عصابة إجرامية منظمة، كانت تنتحل صفة عناصر الأمن الداخليِّ وتُمارس عمليات السلب المُسلح على الحدود السورية اللبنانية.
 

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أن مديرية الأمن الداخليِّ في منطقة القصير بريف حمص، نفذت عملية أمنية محكمة أسفرت عن تفكيك العصابة بالكامل، وإلقاء القبض على جميع أفرادها البالغ عددهم خمسة أشخاص، وضبط ومصادرة أسلحة متنوعة وذخائر كانت بحوزتهم، إضافة إلى دراجة نارية وكمية من المواد المخدِّرة.


وأشارت الوزارة إلى أنه جرى إحالة المقبوض عليهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقِّهم وفق الأصول.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
