"عصابة" عند الحدود بين لبنان وسوريا.. صور لأفرادها وهكذا تمّ ضبطها

ألقت أجهزة الأمن القبض على عصابة إجرامية منظمة، كانت تنتحل صفة عناصر الأمن الداخليِّ وتُمارس عمليات السلب المُسلح على .



وأوضحت في بيان أن الداخليِّ في منطقة حمص، نفذت عملية أمنية محكمة أسفرت عن تفكيك العصابة بالكامل، وإلقاء القبض على جميع أفرادها البالغ عددهم خمسة أشخاص، وضبط ومصادرة أسلحة متنوعة وذخائر كانت بحوزتهم، إضافة إلى دراجة نارية وكمية من المواد المخدِّرة.





وأشارت الوزارة إلى أنه جرى إحالة المقبوض عليهم إلى المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقِّهم وفق الأصول.







