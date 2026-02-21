تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
6
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
لبنان يفعّل اتصالاته لردع العدوان الاسرائيلي وواشنطن ترد: لا ضمانات ولا تطمينات
Lebanon 24
21-02-2026
|
23:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتواصل التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي الذي دعا اليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة
الفرنسية
باريس في الخامس من اذار المقبل، فضلا عن التصدي للمشكلات المعيشية التي ترهق ثقل المواطنين، وآخرها فرض الحكومة حزمة ضرائب جديدة مباشرة على المواطنين.
مصادر مقربة من الدوائر الأميركيّة كشفت لـ"الديار" ان
بيروت
فعّلت اتصالاتها مع
واشنطن
خلال الساعات الماضية، عبر قنوات مباشرة وغير مباشرة، بناء على نصائح غربية، للحصول على ضمانات بعدم تنفيذ "اسرائيل" لاي تحرك استباقي او مواكب للضغوط الممارسة ضد طهران، في ظل المعطيات الميدانية المتوافرة عن تحرك عند الحدود الجنوبية، وفي العمق بحدود عشرة كيلومترات، الا ان الجواب
الاميركي
كان واضحا، بان "لا ضمانات ولا تطمينات يمكن تقديمها، وان على بيروت القيام بما يلزم لضبط حدودها".
من جهتها، اكدت أوساط محلية ان المشاورات الداخلية مفتوحة على اكثر من خط داخلي، رسمي وغير رسمي، للحد من تداعيات التطورات الاقليمية، ومحاولة عزل
لبنان
عنها "قدر الامكان"، رغم التقديرات بان "تل ابيب" تعد "لعمل ما" غير واضح المعالم"، متحدثة عن "آذار حام"، مبدية مخاوفها من "الانفجار الداخلي بقدر الخوف من الوضع على الحدود"، تحديدا بعد الضرائب التي فرضت والغليان الشعبي، دون اغفال الصراع السياسي حول
قانون الانتخابات
، وما يمكن ان يخلفه اي تأجيل.
اضافت "الديار": تتجه الانظار نحو اجتماع القاهرة، وبعده مؤتمر باريس، الذي "سيخضع" قائد الجيش العماد روردولف هيكل لجلسة "استماع"، للاحاطة بالكثير من النقاط التي ما زالت غير واضحة، ليحسم بعدها مصير المؤتمر وما سيتمخض عنه، رغم ان الاجواء الاولية التي رشحت "غير مبشرة"، ارتباطا بمعطيات سياسية وامنية.
وتتحدث المصادر الديبلوماسية، وبعد عرض واشنطن لنتائج محادثاتها مع تل ابيب، عن تبلغ بيروت نصيحة من "بعض الاصدقاء"، تدعوها الى تغيير استراتيجيتها، وعدم البناء على معادلة "الخطوة مقابل الخطوة"، في ظل رفض "تل ابيب" الجازم والحازم للانسحاب من لبنان، بدعم وقناعة اميركيين، وهو ما يحتم على بيروت تغيير قواعد خطتها.
مخاوف عززتها مواقف اميركية "غير مسبوقة"، أدلى بها سفير
الولايات المتحدة
لدى "
إسرائيل
" مايك هاكابي، حين تحدث عن "حق ديني لإسرائيل في السيطرة على معظم أراضي
الشرق الأوسط
، الأردن وسوريا ولبنان الحالية، إضافة إلى أجزاء من
السعودية
والعراق، وهو ما يتقاطع مع تصريحات تصدر منذ مدة عن مسؤولين "اسرائيليين"، تزامنا مع تحركات للمستوطنين باتجاه الاراضي
اللبنانية
والسورية، كما حصل في يارون قبل ايام.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
طهران لواشنطن: لا تفاوض من دون ضمانات
Lebanon 24
طهران لواشنطن: لا تفاوض من دون ضمانات
22/02/2026 10:59:30
22/02/2026 10:59:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس غوستافو بيترو: طلبت من ترامب إعادة فتح قنوات الاتصال المباشر بين بوغوتا وواشنطن
Lebanon 24
الرئيس غوستافو بيترو: طلبت من ترامب إعادة فتح قنوات الاتصال المباشر بين بوغوتا وواشنطن
22/02/2026 10:59:30
22/02/2026 10:59:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الحاج حسن: السيادة لا تتحقق بالتنازل ولا بالصمت على العدوان
Lebanon 24
الحاج حسن: السيادة لا تتحقق بالتنازل ولا بالصمت على العدوان
22/02/2026 10:59:30
22/02/2026 10:59:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إتصالات واسعة للجم العدوان الاسرائيلي وترجيح عودة" الميكانيزم" إلى الاجتماع في وقت قريب
Lebanon 24
إتصالات واسعة للجم العدوان الاسرائيلي وترجيح عودة" الميكانيزم" إلى الاجتماع في وقت قريب
22/02/2026 10:59:30
22/02/2026 10:59:30
Lebanon 24
Lebanon 24
قانون الانتخابات
الولايات المتحدة
الشرق الأوسط
اللبنانية
الفرنسية
السعودية
الاميركي
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
ريفي يهنىء السعودية بـ"يوم التأسيس"
Lebanon 24
ريفي يهنىء السعودية بـ"يوم التأسيس"
03:50 | 2026-02-22
22/02/2026 03:50:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تلفزيون لبنان ينطلق ببرنامج "رمضان بيروت"
Lebanon 24
تلفزيون لبنان ينطلق ببرنامج "رمضان بيروت"
03:40 | 2026-02-22
22/02/2026 03:40:19
Lebanon 24
Lebanon 24
طالب: على اللبنانيين التماسك والعمل على الوحدة تحت جبال الضغوط
Lebanon 24
طالب: على اللبنانيين التماسك والعمل على الوحدة تحت جبال الضغوط
03:35 | 2026-02-22
22/02/2026 03:35:08
Lebanon 24
Lebanon 24
دريان: نريد أن نرى مشاريع تُنفذ بسرعة حتى تعود بيروت إلى تألقها ونضارتها
Lebanon 24
دريان: نريد أن نرى مشاريع تُنفذ بسرعة حتى تعود بيروت إلى تألقها ونضارتها
03:18 | 2026-02-22
22/02/2026 03:18:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يعلن "السيستاني" الجهاد؟
Lebanon 24
هل يعلن "السيستاني" الجهاد؟
03:15 | 2026-02-22
22/02/2026 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فاتورة جديدة بـ"100 دولار" في لبنان.. المواطن سيدفعها
Lebanon 24
فاتورة جديدة بـ"100 دولار" في لبنان.. المواطن سيدفعها
15:46 | 2026-02-21
21/02/2026 03:46:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"الوضع ما رح يبقى هيك"... الأب خنيصر عن الطقس: "حضروا حالكن البرد القارس راجع"
Lebanon 24
"الوضع ما رح يبقى هيك"... الأب خنيصر عن الطقس: "حضروا حالكن البرد القارس راجع"
08:14 | 2026-02-21
21/02/2026 08:14:52
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية الـ"أم تي في" قالت نعم... من هو حبيبها؟ (فيديو)
Lebanon 24
إعلامية الـ"أم تي في" قالت نعم... من هو حبيبها؟ (فيديو)
10:35 | 2026-02-21
21/02/2026 10:35:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"صواريخ قد تُطلق من لبنان".. سيناريو كبير تستعدّ له إسرائيل
Lebanon 24
"صواريخ قد تُطلق من لبنان".. سيناريو كبير تستعدّ له إسرائيل
12:00 | 2026-02-21
21/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ مُثير عن "ضابط سوري" تعامل مع إسرائيل.. ما علاقة بيروت؟
Lebanon 24
تقريرٌ مُثير عن "ضابط سوري" تعامل مع إسرائيل.. ما علاقة بيروت؟
14:30 | 2026-02-21
21/02/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:50 | 2026-02-22
ريفي يهنىء السعودية بـ"يوم التأسيس"
03:40 | 2026-02-22
تلفزيون لبنان ينطلق ببرنامج "رمضان بيروت"
03:35 | 2026-02-22
طالب: على اللبنانيين التماسك والعمل على الوحدة تحت جبال الضغوط
03:18 | 2026-02-22
دريان: نريد أن نرى مشاريع تُنفذ بسرعة حتى تعود بيروت إلى تألقها ونضارتها
03:15 | 2026-02-22
هل يعلن "السيستاني" الجهاد؟
03:14 | 2026-02-22
في الكورة.. دعوة لتسجيل المزارعين في السجل الزراعي
فيديو
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
23:00 | 2026-02-21
22/02/2026 10:59:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
12:36 | 2026-02-21
22/02/2026 10:59:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
22/02/2026 10:59:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24