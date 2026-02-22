هل يعلن "السيستاني" الجهاد؟

تداولت منصات إعلامية وصفحات على معلومات تفيد بوصول رسالة من المرجع الأعلى إلى ، تتضمن تهديداً بإصدار حكم جهاد ضد القوات الأميركية في المنطقة في حال تعرّض حياة المرشد لأي استهداف محتمل.



إلا أن مراجعة المعطيات المتاحة تُظهر عدم وجود أي تأكيد من مكتب لهذا الادعاء، كما أن التقارير المتداولة جاءت من دون الاستناد إلى مصادر مستقلة موثوقة، ما يضعها في إطار المعلومات غير المثبتة حتى الساعة.



وفي غياب بيان رسمي من المرجعية في النجف، يبقى الخبر المتداول فاقداً للتوثيق، وسط دعوات إلى توخي الدقة وعدم الانجرار وراء معلومات غير مؤكدة، خصوصاً في ظل حساسية المرحلة والتوترات الإقليمية القائمة.