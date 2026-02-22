تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

هل يعلن "السيستاني" الجهاد؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
22-02-2026 | 03:15
هل يعلن السيستاني الجهاد؟
هل يعلن السيستاني الجهاد؟ photos 0
تداولت منصات إعلامية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بوصول رسالة من المرجع الأعلى السيد علي السيستاني إلى طهران، تتضمن تهديداً بإصدار حكم جهاد ضد القوات الأميركية في المنطقة في حال تعرّض حياة المرشد الإيراني السيد علي خامنئي لأي استهداف محتمل.
 

إلا أن مراجعة المعطيات المتاحة تُظهر عدم وجود أي تأكيد من مكتب السيستاني لهذا الادعاء، كما أن التقارير المتداولة جاءت من دون الاستناد إلى مصادر مستقلة موثوقة، ما يضعها في إطار المعلومات غير المثبتة حتى الساعة.
 

وفي غياب بيان رسمي من المرجعية العليا في النجف، يبقى الخبر المتداول فاقداً للتوثيق، وسط دعوات إلى توخي الدقة وعدم الانجرار وراء معلومات غير مؤكدة، خصوصاً في ظل حساسية المرحلة والتوترات الإقليمية القائمة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
إسرائيل تعلن اغتيال قائد "لواء شمال غزة" في حركة الجهاد
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 11:01:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن أنه بالتعاون مع "الشاباك" قتل "قائد لواء شمالي قطاع غزة التابع لحركة "الجهاد" خلال هجوم اليوم
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 11:01:07 Lebanon 24 Lebanon 24
هل حُسم موعد ضربة إيران؟ "معاريف" الإسرائيلية تُعلن
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 11:01:07 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة التوحيد الإسلامي تستقبل وفداً من "الجهاد الإسلامي" وتؤكد على خيار المقاومة
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 11:01:07 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

مواقع التواصل الاجتماعي

السيد علي السيستاني

السيد علي خامنئي

علي خامنئي

السيستاني

الإيراني

سيد علي

تابع
خاص "لبنان 24"

