لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
هل يعلن "السيستاني" الجهاد؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
22-02-2026
|
03:15
تداولت منصات إعلامية وصفحات على
مواقع التواصل الاجتماعي
معلومات تفيد بوصول رسالة من المرجع الأعلى
السيد علي السيستاني
إلى
طهران
، تتضمن تهديداً بإصدار حكم جهاد ضد القوات الأميركية في المنطقة في حال تعرّض حياة المرشد
الإيراني
السيد علي خامنئي
لأي استهداف محتمل.
إلا أن مراجعة المعطيات المتاحة تُظهر عدم وجود أي تأكيد من مكتب
السيستاني
لهذا الادعاء، كما أن التقارير المتداولة جاءت من دون الاستناد إلى مصادر مستقلة موثوقة، ما يضعها في إطار المعلومات غير المثبتة حتى الساعة.
وفي غياب بيان رسمي من المرجعية
العليا
في النجف، يبقى الخبر المتداول فاقداً للتوثيق، وسط دعوات إلى توخي الدقة وعدم الانجرار وراء معلومات غير مؤكدة، خصوصاً في ظل حساسية المرحلة والتوترات الإقليمية القائمة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
