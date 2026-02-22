تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
9
o
بشري
14
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
صيدا تحت "النار".. القصف قد يتجدّد!
محمد الجنون Mohammad El Jannoun
|
Lebanon 24
22-02-2026
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ضربتان إسرائيليتان طالتا
مخيم عين الحلوة
في مدينة
صيدا
خلال أشهر قليلة، وآخرها كان يوم الجمعة الماضي، بينما المستهدف الأول كان حركة "
حماس
". الغارة التي حصلت مُحدّدة وطالت عناصر من الحركة، لكن مسألة ...
اشترك لمواصلة القراءة
بدون إعلانات
تجربة قراءة سلسة ونظيفة
جميع المقالات
اقرأ جميع المقالات المميزة
ب $2.99 فقط
اشترك الآن
هل أنت مشترك بالفعل؟
سجل الدخول
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": تجدد القصف المدفعي بقذائف الهاون عند أطراف بلدة عيترون الجنوبية
Lebanon 24
"لبنان 24": تجدد القصف المدفعي بقذائف الهاون عند أطراف بلدة عيترون الجنوبية
22/02/2026 15:19:24
22/02/2026 15:19:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": تجدّد القصف المدفعيّ الإسرائيليّ المتقطع على منطقة العزية - كفركلا
Lebanon 24
"لبنان 24": تجدّد القصف المدفعيّ الإسرائيليّ المتقطع على منطقة العزية - كفركلا
22/02/2026 15:19:24
22/02/2026 15:19:24
Lebanon 24
Lebanon 24
القصف يتجدّد.. غارات إسرائيلية عنيفة على الجنوب
Lebanon 24
القصف يتجدّد.. غارات إسرائيلية عنيفة على الجنوب
22/02/2026 15:19:24
22/02/2026 15:19:24
Lebanon 24
Lebanon 24
شمال الليطاني تحت النار: إسرائيل "تضغط" لفرض المزيد من الشروط!
Lebanon 24
شمال الليطاني تحت النار: إسرائيل "تضغط" لفرض المزيد من الشروط!
22/02/2026 15:19:24
22/02/2026 15:19:24
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
الفلسطينيين
الفلسطينية
الإسرائيلي
عين الحلو
حزب الله
قطاع غزة
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
فياض: التصعيد الإسرائيلي في البقاع يمثل تهديداً خطيراً للسيادة اللبنانية
Lebanon 24
فياض: التصعيد الإسرائيلي في البقاع يمثل تهديداً خطيراً للسيادة اللبنانية
07:52 | 2026-02-22
22/02/2026 07:52:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الخير استقبل سفير السعودية
Lebanon 24
الخير استقبل سفير السعودية
07:49 | 2026-02-22
22/02/2026 07:49:17
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقت مصاغ والدها بقيمة 200 ألف دولار… وهذا ما حصل!
Lebanon 24
سرقت مصاغ والدها بقيمة 200 ألف دولار… وهذا ما حصل!
07:38 | 2026-02-22
22/02/2026 07:38:13
Lebanon 24
Lebanon 24
في بعلبك والشويفات.. توقيف مواطنين متورطين بالاتجار بالأسلحة
Lebanon 24
في بعلبك والشويفات.. توقيف مواطنين متورطين بالاتجار بالأسلحة
07:13 | 2026-02-22
22/02/2026 07:13:45
Lebanon 24
Lebanon 24
برق ورعد ورياح.. اليكم طقس الأيام المقبلة
Lebanon 24
برق ورعد ورياح.. اليكم طقس الأيام المقبلة
07:02 | 2026-02-22
22/02/2026 07:02:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فاتورة جديدة بـ"100 دولار" في لبنان.. المواطن سيدفعها
Lebanon 24
فاتورة جديدة بـ"100 دولار" في لبنان.. المواطن سيدفعها
15:46 | 2026-02-21
21/02/2026 03:46:36
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية الـ"أم تي في" قالت نعم... من هو حبيبها؟ (فيديو)
Lebanon 24
إعلامية الـ"أم تي في" قالت نعم... من هو حبيبها؟ (فيديو)
10:35 | 2026-02-21
21/02/2026 10:35:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الدولار إلى 60 ألف ليرة؟
Lebanon 24
بالفيديو.. الدولار إلى 60 ألف ليرة؟
16:59 | 2026-02-21
21/02/2026 04:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"صواريخ قد تُطلق من لبنان".. سيناريو كبير تستعدّ له إسرائيل
Lebanon 24
"صواريخ قد تُطلق من لبنان".. سيناريو كبير تستعدّ له إسرائيل
12:00 | 2026-02-21
21/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ مُثير عن "ضابط سوري" تعامل مع إسرائيل.. ما علاقة بيروت؟
Lebanon 24
تقريرٌ مُثير عن "ضابط سوري" تعامل مع إسرائيل.. ما علاقة بيروت؟
14:30 | 2026-02-21
21/02/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
محمد الجنون Mohammad El Jannoun
@MhdJannoun
صحافي وكاتب ومُحرّر
أيضاً في لبنان
07:52 | 2026-02-22
فياض: التصعيد الإسرائيلي في البقاع يمثل تهديداً خطيراً للسيادة اللبنانية
07:49 | 2026-02-22
الخير استقبل سفير السعودية
07:38 | 2026-02-22
سرقت مصاغ والدها بقيمة 200 ألف دولار… وهذا ما حصل!
07:13 | 2026-02-22
في بعلبك والشويفات.. توقيف مواطنين متورطين بالاتجار بالأسلحة
07:02 | 2026-02-22
برق ورعد ورياح.. اليكم طقس الأيام المقبلة
06:41 | 2026-02-22
قبلان: ثمن بقاء لبنان كبير ويتطلب تحشيداً وطنياً صادقاً
فيديو
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
23:00 | 2026-02-21
22/02/2026 15:19:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
12:36 | 2026-02-21
22/02/2026 15:19:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
22/02/2026 15:19:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24