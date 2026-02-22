في الكورة.. دعوة لتسجيل المزارعين في السجل الزراعي

شهدت قاعة في كفرحزير ، اليوم الأحد، لقاء من أجل تسجيل المزارعين في السجل الزراعي، بدعوة من في اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في .

وبدأ اللقاء عند الساعة الـ9 صباحاً وسيستمرّ حتى الـ2 بعد الظهر، وستقومُ ، مصلحة زراعة لبنان الشمالي والمركز الزراعي في الكورة أثناء اللقاء بتسجيل المزارعين في السجل الزراعي بالتنسيق مع بلدية كفرحزير والجمعية التعاونية لمزارعي في الكورة بدءاً من الساعة التاسعة حتى الثانية بعد الظهر.



وعلى المزارعين الراغبين بالتسجيل، اصطحاب سندات التمليك الخاصة بهم والهوية وإخراج قيد عائلي.





