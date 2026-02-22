تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
9
o
بشري
14
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
طالب: على اللبنانيين التماسك والعمل على الوحدة تحت جبال الضغوط
Lebanon 24
22-02-2026
|
03:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأى المفتي
الشيخ أحمد
طالب، أن "محطة الانتظار التي يمر بها البلد والتي تطبع المرحلة هي من أشد المراحل خطورة حتى مع الحلول الجزئية التي تطل برأسها لتوحي بأن البلد يسير على السكة الصحيحة ليصل في ختامها الى مرحلة الحلول الجدية والتي بدورها تنتظر ملفات أكثر تعقيداً في المنطقة".
وأشار الى أن "طروحات التأجيل التي بدأ اللبنانيون بسماع الوشوشات حولها في كثير من الملفات ومنها الانتخابات، ليست ناشئة بالضرورة من حيثيات محلّية وان توّفرت بعض الرغبات لذلك، ولكن الاستماع الى النصائح الخارجية بهذا الخصوص هو الذي قد يدفع نحو هذا الخيار"، وأضاف: "ربما تطورات الأحداث في المنطقة قد تفرض على اللاعبين المحلّيين أن ينتظروا إشارات حاسمة من الخارج وتلك هي مشكلة
لبنان
التي تتواصل على طول مسيرة هذا الوطن لتؤكد مجدداً بأن الكثير من أموره الاستراتيجية إنما تحسم في الخارج".
وحذّر من أن التأجيل لملفات الحلول الداخلية لا يعني تأجيل العدو لاعتداءاته التي يبدو أنها دخلت في مرحلة جديدة من التصاعد، "حيث بات يستهدف البيوت والعائلات بشكل اوسع ليصّعد من وتيرة ضغوطه ولتكون
المحطات
المقبلة السياسية والاقتصادية تحت النار الاسرائيلية، بما فيها تلك التي تتصل بالجيش والتي من المنتظر أن توّفر المساعدات الداعمة له، وكذلك بالنسبة لاجتماعات لجنة وقف اطلاق النار التي ستبقى في حركتها انخفاضاً او صعوداً تحت سقف الشروط الأميركية الاسرائيلية وما يرافقها من تصعيد ميداني لا يتوقف حتى يتم البت بالملف الكبير في المنطقة".
واعتبر أن "الانظار تتجه كلها الى المشهد الذي يراد رسمه للمنطقة كلها والذي تمثّل
ايران
نقطة مركزية فيه"، مشدداً على أنَّ "المهمة الأساسية التي تقع على عاتق اللبنانيين جميعاً هي العمل على التماسك والوحدة تحت جبال الضغوط وفي مواجهة العدو الذي يعرف الجميع بأن ما يخطط ويعمل له هو أكبر من الطوائف والمكوّنات السياسية والدينية لا بل هو أبعد من لبنان نفسه".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
طالب: لحشد كل قواعد الوحدة والتماسك بيننا
Lebanon 24
طالب: لحشد كل قواعد الوحدة والتماسك بيننا
22/02/2026 15:19:37
22/02/2026 15:19:37
Lebanon 24
Lebanon 24
دعوة للوحدة والتماسك في اللاذقية بعد أعمال شغب وفوضى
Lebanon 24
دعوة للوحدة والتماسك في اللاذقية بعد أعمال شغب وفوضى
22/02/2026 15:19:37
22/02/2026 15:19:37
Lebanon 24
Lebanon 24
رعد: اللبنانيون اليوم معنيون أولاً وقبل أي شيء بالحفاظ على مناخ الوحدة والتماسك في ما بينهم لاسيما إزاء ضرورة إنهاء الاحتلال واستعادة السيادة بعيداً عن المزايدات
Lebanon 24
رعد: اللبنانيون اليوم معنيون أولاً وقبل أي شيء بالحفاظ على مناخ الوحدة والتماسك في ما بينهم لاسيما إزاء ضرورة إنهاء الاحتلال واستعادة السيادة بعيداً عن المزايدات
22/02/2026 15:19:37
22/02/2026 15:19:37
Lebanon 24
Lebanon 24
المفتي طالب: لضرورة أن يكون الموقف الرسمي منسجماً مع ثوابت الوحدة والسيادة
Lebanon 24
المفتي طالب: لضرورة أن يكون الموقف الرسمي منسجماً مع ثوابت الوحدة والسيادة
22/02/2026 15:19:37
22/02/2026 15:19:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الشيخ أحمد
أحمد طالب
الدينية
المحطات
ايران
تيجي
ساسي
تابع
قد يعجبك أيضاً
فياض: التصعيد الإسرائيلي في البقاع يمثل تهديداً خطيراً للسيادة اللبنانية
Lebanon 24
فياض: التصعيد الإسرائيلي في البقاع يمثل تهديداً خطيراً للسيادة اللبنانية
07:52 | 2026-02-22
22/02/2026 07:52:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الخير استقبل سفير السعودية
Lebanon 24
الخير استقبل سفير السعودية
07:49 | 2026-02-22
22/02/2026 07:49:17
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقت مصاغ والدها بقيمة 200 ألف دولار… وهذا ما حصل!
Lebanon 24
سرقت مصاغ والدها بقيمة 200 ألف دولار… وهذا ما حصل!
07:38 | 2026-02-22
22/02/2026 07:38:13
Lebanon 24
Lebanon 24
في بعلبك والشويفات.. توقيف مواطنين متورطين بالاتجار بالأسلحة
Lebanon 24
في بعلبك والشويفات.. توقيف مواطنين متورطين بالاتجار بالأسلحة
07:13 | 2026-02-22
22/02/2026 07:13:45
Lebanon 24
Lebanon 24
برق ورعد ورياح.. اليكم طقس الأيام المقبلة
Lebanon 24
برق ورعد ورياح.. اليكم طقس الأيام المقبلة
07:02 | 2026-02-22
22/02/2026 07:02:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فاتورة جديدة بـ"100 دولار" في لبنان.. المواطن سيدفعها
Lebanon 24
فاتورة جديدة بـ"100 دولار" في لبنان.. المواطن سيدفعها
15:46 | 2026-02-21
21/02/2026 03:46:36
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية الـ"أم تي في" قالت نعم... من هو حبيبها؟ (فيديو)
Lebanon 24
إعلامية الـ"أم تي في" قالت نعم... من هو حبيبها؟ (فيديو)
10:35 | 2026-02-21
21/02/2026 10:35:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الدولار إلى 60 ألف ليرة؟
Lebanon 24
بالفيديو.. الدولار إلى 60 ألف ليرة؟
16:59 | 2026-02-21
21/02/2026 04:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"صواريخ قد تُطلق من لبنان".. سيناريو كبير تستعدّ له إسرائيل
Lebanon 24
"صواريخ قد تُطلق من لبنان".. سيناريو كبير تستعدّ له إسرائيل
12:00 | 2026-02-21
21/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ مُثير عن "ضابط سوري" تعامل مع إسرائيل.. ما علاقة بيروت؟
Lebanon 24
تقريرٌ مُثير عن "ضابط سوري" تعامل مع إسرائيل.. ما علاقة بيروت؟
14:30 | 2026-02-21
21/02/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:52 | 2026-02-22
فياض: التصعيد الإسرائيلي في البقاع يمثل تهديداً خطيراً للسيادة اللبنانية
07:49 | 2026-02-22
الخير استقبل سفير السعودية
07:38 | 2026-02-22
سرقت مصاغ والدها بقيمة 200 ألف دولار… وهذا ما حصل!
07:13 | 2026-02-22
في بعلبك والشويفات.. توقيف مواطنين متورطين بالاتجار بالأسلحة
07:02 | 2026-02-22
برق ورعد ورياح.. اليكم طقس الأيام المقبلة
06:41 | 2026-02-22
قبلان: ثمن بقاء لبنان كبير ويتطلب تحشيداً وطنياً صادقاً
فيديو
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
23:00 | 2026-02-21
22/02/2026 15:19:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
12:36 | 2026-02-21
22/02/2026 15:19:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
22/02/2026 15:19:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24