ريفي يهنىء السعودية بـيوم التأسيس

تقدَّم النائب أشرف ، في بيان، من خادم الحرمين الشريفين بن عبدالعزيز، وولي محمد ، ومن ، قيادةً وشعباً، لمناسبة الذكرى التاسعة والعشرين بعد المئتين ليوم التأسيس، بأحر التهاني بـ"يوم التأسيس".

وتمنى ريفي "دوام العلاقات الأخوية بين والسعودية التي تؤدي دوراً ريادياً في دعم الإستقرار العربي"، آملاً للمملكة المزيد من التقدم والإزدهار والنجاحات في مسيرتها التنموية والسياسية، لما فيه خير شعوب المنطقة.

