لبنان

ريفي يهنىء السعودية بـ"يوم التأسيس"

Lebanon 24
22-02-2026 | 03:50
ريفي يهنىء السعودية بـيوم التأسيس
ريفي يهنىء السعودية بـيوم التأسيس photos 0
تقدَّم النائب أشرف ريفي، في بيان، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، ومن المملكة العربية السعودية، قيادةً وشعباً، لمناسبة الذكرى التاسعة والعشرين بعد المئتين ليوم التأسيس، بأحر التهاني بـ"يوم التأسيس".
 
 
وتمنى ريفي "دوام العلاقات الأخوية بين لبنان والسعودية التي تؤدي دوراً ريادياً في دعم الإستقرار العربي"، آملاً للمملكة المزيد من التقدم والإزدهار والنجاحات في مسيرتها التنموية والسياسية، لما فيه خير شعوب المنطقة.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
عون هنأ السعودية بالذكرى الـ299 لـ"يوم التأسيس": دعم المملكة للبنان موضع تقدير وامتنان
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 15:19:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول سعودي كبير لفرانس برس: السعودية وقطر وعُمان أقنعت ترامب بـ"منح إيران فرصة"
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 15:19:45 Lebanon 24 Lebanon 24
السعودية وقطر وعمان أقنعت ترامب بـ"منح إيران فرصة"
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 15:19:45 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي المنى يهنئ السعودية بمرور ثلاثة قرون على تأسيسها
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 15:19:45 Lebanon 24 Lebanon 24

المملكة العربية السعودية

العربية السعودية

الملك سلمان

بن سلمان

السعودية

المملكة

محمد بن

السعود

