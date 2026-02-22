تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
هل ارتفعت تعرفة النقل المُشترك؟ بيان يحسم الأمر
Lebanon 24
22-02-2026
|
04:17
صدر عن مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك البيان الآتي:
"توضيحاً لبعض التحليلات أو الأخبار المتداولة في بعض
وسائل الإعلام
ومواقع التواصل الاجتماعي، يهمّ مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك أن تؤكد بشكل قاطع عدم حصول أي تعديل على تعرفة النقل المشترك على مختلف الخطوط التي تعمل عليها حافلاتها، وأن الأسعار لا تزال على حالها من دون أي تغيير.
لذلك، وتوخّيًا للدقة والموضوعية، تأمل المصلحة من وسائل الإعلام التواصل معها مباشرةً للتثبت من أي خبر يتعلق بعمل النقل المشترك قبل نشره".
