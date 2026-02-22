تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هل ارتفعت تعرفة النقل المُشترك؟ بيان يحسم الأمر

Lebanon 24
22-02-2026 | 04:17
A-
A+
هل ارتفعت تعرفة النقل المُشترك؟ بيان يحسم الأمر
هل ارتفعت تعرفة النقل المُشترك؟ بيان يحسم الأمر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صدر عن مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك البيان الآتي:
 
 
"توضيحاً لبعض التحليلات أو الأخبار المتداولة في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، يهمّ  مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك أن تؤكد بشكل قاطع عدم حصول أي تعديل على تعرفة النقل المشترك على مختلف الخطوط التي تعمل عليها حافلاتها، وأن الأسعار لا تزال على حالها من دون أي تغيير.


لذلك، وتوخّيًا للدقة والموضوعية، تأمل المصلحة من وسائل الإعلام التواصل معها مباشرةً للتثبت من أي خبر يتعلق بعمل النقل المشترك قبل نشره".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لقاء موسّع حول تطوير النقل المشترك في مصلحة سكك الحديد
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 15:20:12 Lebanon 24 Lebanon 24
رسامي: قطاع النقل المشترك يمضي بثبات بما يعزّز ثقة المواطنين به كخيار منظّم ومتنامٍ
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 15:20:12 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء اقتصادي لبناني-إيطالي في بيروت لبحث الاستثمار المشترك ونقل التكنولوجيا
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 15:20:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان مشترك لـ24 دولة أوروبية وغربية: الانتهاكات في السودان ترقى إلى جرائم حرب ويجب التحقيق فيها
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 15:20:12 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

مواقع التواصل الاجتماعي

وسائل الإعلام

أخبار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:52 | 2026-02-22
Lebanon24
07:49 | 2026-02-22
Lebanon24
07:38 | 2026-02-22
Lebanon24
07:13 | 2026-02-22
Lebanon24
07:02 | 2026-02-22
Lebanon24
06:41 | 2026-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24