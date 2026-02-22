تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
9
o
بشري
14
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
رسمياً.. افرام أعلن تحالفاته الانتخابية في كسروان - جبيل
Lebanon 24
22-02-2026
|
04:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن النائب نعمة افرام اكتمال التحالفات في قضاء كسروان - جبيل بحيث سيكون على اللائحة النائب فريد الخازن في كسروان والنائب السابق وليد الخوري في جبيل، إضافة الى النائب السابق فارس سعيد انطلاقاً من تحالفه مع حزب الكتائب مع ترشيح أمير المقداد عن المقعد الشيعي، آملا ان "تكون هناك حصة نسائية للمقعدين الباقيين في كسروان".
وفي حديث عبر إذاعة "صوت كل
لبنان
"، قال افرام أنّ "الاسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين على صعيد إجراء الاستحقاق الانتخابي من عدمه بحيث سينعقد مجلس النواب إما لتأجيل تقني لقرابة شهرين إذا وُجد الحل، أو لتأجيل مبدئي لسنة او اثنتين في حال لم يتم التوصل الى حل سريع، وبالتالي تكون هناك حاجة للعمل على قانون انتخاب جديد يكون تأسيسياً للبنان الجديد ينطلق معه مجلس الشيوخ".
وقال: "قانونياً هناك معضلة كبيرة في ما يتعلق بالانتخابات النيابية بحيث يؤكد
مجلس الوزراء
عدم إمكانية تطبيق القانون النافذ ليس فقط بالكلام بل بالفعل يضاف الى ذلك جواب هيئة الاستشارات فيما أن رئيس مجلس النواب يؤكد على إجراء الانتخابات النيابية وفق القانون النافذ. النظام الحالي بحاجة الى قفزة نوعية أو سينهار والخطوة الأولى على طريق النهوض هي قانون انتخابي جديد".
وإذ أكد أنه "جاهز انتخابياً وأن الانتخابات البلدية كانت بروفا"، لفت الى أن "عدم إجراء الانتخابات النيابية يبقى أفضل من إجراء انتخابات فاشلة غير دستورية وغير قانونية وتأتي بنتائج غير واقعية".
وأشار الى أن "
رئيس مجلس النواب نبيه بري
يقرأ التطورات المتعلقة بالملف
الإيراني
لا سيما في ظل إعلان الشيخ نعيم
قاسم
بشأن حرب إسناد جديدة لإيران إذا تعرضت لضربة أميركية، وأمام هذا الواقع على الجميع أن ينتفض ويرفض الدخول في هذا الصراع".
وشدد على "وجوب إيجاد حل لملف أموال المودعين".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"حزب الله" يوسع تحالفاته الانتخابية
Lebanon 24
"حزب الله" يوسع تحالفاته الانتخابية
22/02/2026 15:20:19
22/02/2026 15:20:19
Lebanon 24
Lebanon 24
احتدام المعركة الانتخابية في جبيل والمقاعد المارونية تحت المجهر
Lebanon 24
احتدام المعركة الانتخابية في جبيل والمقاعد المارونية تحت المجهر
22/02/2026 15:20:19
22/02/2026 15:20:19
Lebanon 24
Lebanon 24
القوات اللبنانية تُنهي تثبيت مرشّحيها وتباشر حسم التحالفات الانتخابية
Lebanon 24
القوات اللبنانية تُنهي تثبيت مرشّحيها وتباشر حسم التحالفات الانتخابية
22/02/2026 15:20:19
22/02/2026 15:20:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تحالفات "المصلحة الانتخابية"
Lebanon 24
تحالفات "المصلحة الانتخابية"
22/02/2026 15:20:19
22/02/2026 15:20:19
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري
مجلس الوزراء
الانتخابية
نبيه بري
الإيراني
كتائب
إيران
تابع
قد يعجبك أيضاً
فياض: التصعيد الإسرائيلي في البقاع يمثل تهديداً خطيراً للسيادة اللبنانية
Lebanon 24
فياض: التصعيد الإسرائيلي في البقاع يمثل تهديداً خطيراً للسيادة اللبنانية
07:52 | 2026-02-22
22/02/2026 07:52:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الخير استقبل سفير السعودية
Lebanon 24
الخير استقبل سفير السعودية
07:49 | 2026-02-22
22/02/2026 07:49:17
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقت مصاغ والدها بقيمة 200 ألف دولار… وهذا ما حصل!
Lebanon 24
سرقت مصاغ والدها بقيمة 200 ألف دولار… وهذا ما حصل!
07:38 | 2026-02-22
22/02/2026 07:38:13
Lebanon 24
Lebanon 24
في بعلبك والشويفات.. توقيف مواطنين متورطين بالاتجار بالأسلحة
Lebanon 24
في بعلبك والشويفات.. توقيف مواطنين متورطين بالاتجار بالأسلحة
07:13 | 2026-02-22
22/02/2026 07:13:45
Lebanon 24
Lebanon 24
برق ورعد ورياح.. اليكم طقس الأيام المقبلة
Lebanon 24
برق ورعد ورياح.. اليكم طقس الأيام المقبلة
07:02 | 2026-02-22
22/02/2026 07:02:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فاتورة جديدة بـ"100 دولار" في لبنان.. المواطن سيدفعها
Lebanon 24
فاتورة جديدة بـ"100 دولار" في لبنان.. المواطن سيدفعها
15:46 | 2026-02-21
21/02/2026 03:46:36
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية الـ"أم تي في" قالت نعم... من هو حبيبها؟ (فيديو)
Lebanon 24
إعلامية الـ"أم تي في" قالت نعم... من هو حبيبها؟ (فيديو)
10:35 | 2026-02-21
21/02/2026 10:35:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الدولار إلى 60 ألف ليرة؟
Lebanon 24
بالفيديو.. الدولار إلى 60 ألف ليرة؟
16:59 | 2026-02-21
21/02/2026 04:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"صواريخ قد تُطلق من لبنان".. سيناريو كبير تستعدّ له إسرائيل
Lebanon 24
"صواريخ قد تُطلق من لبنان".. سيناريو كبير تستعدّ له إسرائيل
12:00 | 2026-02-21
21/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ مُثير عن "ضابط سوري" تعامل مع إسرائيل.. ما علاقة بيروت؟
Lebanon 24
تقريرٌ مُثير عن "ضابط سوري" تعامل مع إسرائيل.. ما علاقة بيروت؟
14:30 | 2026-02-21
21/02/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:52 | 2026-02-22
فياض: التصعيد الإسرائيلي في البقاع يمثل تهديداً خطيراً للسيادة اللبنانية
07:49 | 2026-02-22
الخير استقبل سفير السعودية
07:38 | 2026-02-22
سرقت مصاغ والدها بقيمة 200 ألف دولار… وهذا ما حصل!
07:13 | 2026-02-22
في بعلبك والشويفات.. توقيف مواطنين متورطين بالاتجار بالأسلحة
07:02 | 2026-02-22
برق ورعد ورياح.. اليكم طقس الأيام المقبلة
06:41 | 2026-02-22
قبلان: ثمن بقاء لبنان كبير ويتطلب تحشيداً وطنياً صادقاً
فيديو
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
23:00 | 2026-02-21
22/02/2026 15:20:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
12:36 | 2026-02-21
22/02/2026 15:20:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
22/02/2026 15:20:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24