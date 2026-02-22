فضل الله: قرارات الحكومة تهدد الأمن الاجتماعي والعجز لا يُسدّ من جيوب الفقراء

دان العلامة الاعتداءات المتكرّرة على جنوب الوطن والبقاع، داعياً الحكومة إلى استنفار كلّ طاقاتها وقدراتها على مختلف الصعد، وعدم حصر المعالجة بموضوع حصرية السلاح.

وذكر أن العدو الإسرائيليّ يسعى إلى تحقيق مكاسب تتجاوز عنوان "حصر السلاح" إلى ما هو أبعد منه، مشدداً على ضرورة عدم تقديم أيّ تنازلات، والإسراع في إنجاز ما وعدت به اللبنانيّين، لا سيّما إعداد استراتيجيّة أمن وطني قادرة على مواجهة التحدّيات التي تستهدف سيادة الوطن وثرواته، وحماية أبنائه من هذا العدوان المستمر.





واستغرب إصرار الحكومة على قراراتها الضريبيّة الخاطئة، مشيراً إلى انها أطلقت على نفسها اسم "حكومة الإصلاح والإنقاذ"، لا حكومة فرض الضرائب من دون دراسة عميقة لتداعياتها الخطيرة والسلبية على الإنسان في هذا الوطن، بما قد ينذر بانفجار اجتماعي.







ودعا إلى رفع الصوت عالياً لمواجهة هذه القرارات لما لها من آثار خطيرة على الأمن الاجتماعي، إذ قد تخدم فئة معيّنة على حساب سائر الطبقات، مؤكداً أنّ الاعتراض على هذه السياسات نابع من الحرص على الوطن.