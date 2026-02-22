تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

فضل الله: قرارات الحكومة تهدد الأمن الاجتماعي والعجز لا يُسدّ من جيوب الفقراء

Lebanon 24
22-02-2026 | 04:27
فضل الله: قرارات الحكومة تهدد الأمن الاجتماعي والعجز لا يُسدّ من جيوب الفقراء
دان العلامة السيد علي فضل الله الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة على جنوب الوطن والبقاع، داعياً الحكومة إلى استنفار كلّ طاقاتها وقدراتها على مختلف الصعد، وعدم حصر المعالجة بموضوع حصرية السلاح.
 
 
وذكر فضل الله أن العدو الإسرائيليّ يسعى إلى تحقيق مكاسب تتجاوز عنوان "حصر السلاح" إلى ما هو أبعد منه، مشدداً على ضرورة عدم تقديم أيّ تنازلات، والإسراع في إنجاز ما وعدت به اللبنانيّين، لا سيّما إعداد استراتيجيّة أمن وطني قادرة على مواجهة التحدّيات التي تستهدف سيادة الوطن وثرواته، وحماية أبنائه من هذا العدوان المستمر.


واستغرب إصرار الحكومة على قراراتها الضريبيّة الخاطئة، مشيراً إلى انها أطلقت على نفسها اسم "حكومة الإصلاح والإنقاذ"، لا حكومة فرض الضرائب من دون دراسة عميقة لتداعياتها الخطيرة والسلبية على الإنسان في هذا الوطن، بما قد ينذر بانفجار اجتماعي.



ودعا إلى رفع الصوت عالياً لمواجهة هذه القرارات لما لها من آثار خطيرة على الأمن الاجتماعي، إذ قد تخدم فئة معيّنة على حساب سائر الطبقات، مؤكداً أنّ الاعتراض على هذه السياسات نابع من الحرص على الوطن.
 
 
وشدّد على أنّ العجز لا يُسدّ من جيوب الفقراء، بل من خلال خطّة إصلاحيّة وماليّة شاملة تأخذ في الاعتبار إصلاح النظام الضريبي، ومعالجة الهدر واستعادة حق الدولة في الأملاك البحرية وترشيد الإنفاق، وتعزيز الجباية، وسائر الإجراءات الكفيلة بتحقيق العدالة والاستقرار.



كذلك، دعا فضل الله الجهات الرقابيّة وحماية المستهلك إلى التحرّك العاجل لمكافحة الفلتان في الأسعار وموجة الغلاء التي تضرب الأسواق، حمايةً للمواطنين وصوناً للاستقرار الاجتماعي.
مواضيع ذات صلة
الخولي يدعو إلى أوسع تحرك ضد قرار الحكومة تمويل عجزها من جيوب الجائعين
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 15:20:26 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة العمال الزراعيين تهاجم الحكومة: القرارات الضريبية "رصاصة رحمة" في جيوب الفقراء
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 15:20:26 Lebanon 24 Lebanon 24
السيد يهاجم "فوضى الأسعار": مستلزمات مائدة رمضان تنهش جيوب الفقراء
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 15:20:26 Lebanon 24 Lebanon 24
فضل الله: ندعو الحكومة إلى الاهتمام بالوضع الاجتماعي المتفاقم
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 15:20:26 Lebanon 24 Lebanon 24

السيد علي فضل الله

الإسرائيلية

الإسرائيلي

فضل الله

إسرائيل

سيد علي

البقاع

