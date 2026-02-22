دريان هنأ بذكرى تأسيس المملكة: وقفت وتقف دائماً إلى جانب لبنان

هنأ مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن وولي عهده الأمين والشعب السعودي بذكرى تأسيس .





وفي بيان له، قال دريان إنَّ " لها مكانة خاصة في قلوبنا، وتستحق منا كل التقدير والاحترام وهي رمز للإسلام وقيم العروبة".





وأضاف: " وقفت وتقف دائما الى جانب وتواصل دعمها لاستقراره ووحدته، والدور الذي تقوم به تجاه لبنان نابع من عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه مرورا بأبنائه الملوك الحريصين على سيادة لبنان وحريته وعروبته".







وختم: "حمى الله المملكة وقيادتها وشعبها لتبقى كعهدنا بها محتضنة قضايا العرب والمسلمين في كل مكان".

