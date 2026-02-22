تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
دريان هنأ بذكرى تأسيس المملكة: وقفت وتقف دائماً إلى جانب لبنان
Lebanon 24
22-02-2026
|
04:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
هنأ مفتي الجمهورية
اللبنانية
الشيخ عبد اللطيف دريان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبد العزيز
وولي عهده الأمين
الأمير محمد بن سلمان
والشعب السعودي بذكرى تأسيس
المملكة العربية السعودية
.
وفي بيان له، قال دريان إنَّ "
المملكة
العربية السعودية
لها مكانة خاصة في قلوبنا، وتستحق منا كل التقدير والاحترام وهي رمز للإسلام وقيم العروبة".
وأضاف: "
السعودية
وقفت وتقف دائما الى جانب
لبنان
وتواصل دعمها لاستقراره ووحدته، والدور الذي تقوم به تجاه لبنان نابع من عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه مرورا بأبنائه الملوك الحريصين على سيادة لبنان وحريته وعروبته".
وختم: "حمى الله المملكة وقيادتها وشعبها لتبقى كعهدنا بها محتضنة قضايا العرب والمسلمين في كل مكان".
