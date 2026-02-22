تجمع العمال يدعو للنزول إلى الشارع رفضًا لـالضرائب الجائرة

دعا "تجمع العمال والمستخدمين" في " الديموقراطي" إلى "النزول إلى الشارع والساحات والميادين لفرض تراجع الحكومة عن الضرائب الجائرة، وإلى الاستعداد الدائم للمشاركة في الحراك الشعبي المستمر، تحت شعار: الى الشارع للإنقاذ في مواجهة سياسة الانهيار الشامل، على جميع الأصعدة، الذي سببته الطبقة الحاكمة، بجميع مكوناتها من دون استثناء".



