أبي المنى يهنئ السعودية بمرور ثلاثة قرون على تأسيسها
Lebanon 24
22-02-2026
|
05:49
تقدم شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى من
المملكة العربية السعودية
بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بن عبد العزيز
، وولي
العهد
الامير محمد بن سلمان
بن
عبد العزيز
، بالتهنئة بمناسبة مرور ثلاثة قرون على تأسيس
المملكة
العربية السعودية
، الذي "يمثل محطة مفصلية أرست دعائم دولة راسخة الجذور وثابتة المبادئ، تمكنت عبر ثلاثة قرون من تأسيس نموذج في الاستقرار والبناء والتنمية، وتعزيز مكانتها كركيزة أساسية في معادلة الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً".
أضاف في بيان: "إن العلاقات التي تجمعنا مع المملكة العربية
السعودية
تاريخية وأخوية متينة، نتطلّع من خلالها إلى تعزيز فرص التعاون، والارتقاء بمستوى وقوفها إلى جانب
لبنان
وشعبه، الذي يبقى موضع تقدير وامتنان، وقد خبرنا ذلك ابان المحن التي شهدناها عبر مراحل عديدة، مقدّرين الجهود السياسية والانسانية المبذولة للمملكة، ومتمنّين لها الاستمرار في مسيرتها المتصاعدة، وأن يحفظها الله ويديم أمنها وعزها وازدهارها على جميع الأصعدة".
