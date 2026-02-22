في بلدة عكارية.. وفاة طفلين غرقا في بركة لري المزروعات

تعرض طفلان، يُدعيان "ع.س" و"ي.س"، لحادثة غرق مأساوية داخل بركة تُستخدم لري المزروعات في بلدة فنيدق في منطقة العكارية، وفق ما أفادت مندوبة " ".



على الفور، تم انتشالهما من المياه ونقلهما بسرعة إلى لتلقي العلاج، إلا أن محاولات إسعافهما باءت بالفشل، حيث فارقا الحياة متأثرين بحادث الغرق.

