برق ورعد ورياح.. اليكم طقس الأيام المقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في أن يكون الطقس غدا، غائما اجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات، مما يؤدي إلى رؤية سيئة واستمرار الانخفاض بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة شمالا كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما دون في المناطق الشمالية ليلا.

وجاء في النشرة الآتي:



الحال العامة: يتأثر والحوض الشرقي للمتوسط تدريجا بمنخفض جوي متوسط الفعالية مصدره جنوب غرب مصحوبا بكتل هوائية باردة نسبيا مما يؤدي إلى طقس متقلب وممطرأحيانا مع ثلوج على المرتفعات ومن المتوقع أن يشتد تأثيره اعتبارا من يوم الأثنين ويستمر طيلة أيام الاسبوع.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بين 11 و19، في بين 9 و18 درجة وفي بين 3 و13 درجة.



الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة و ضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها مساء يرافقها برق ورعد أحيانا و رياح ناشطة خاصة شمال البلاد فتلامس ال 60 كم/س كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر خلال النهار و تلامس 1700 متر ليلا.

الإثنين: غائم اجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات مما يؤدي إلى رؤية سيئة واستمرار الانخفاض بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة شمالا كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما دون في المناطق الشمالية ليلا.



الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة مع برق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق وتبقى الرياح ناشطة شمالا كما يتوقع حدوث انفراجات.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة و بعض الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق وتبقى الرياح ناشطة كما يتوقع حدوث انفراجات خلال النهار. تشتد غزارة الأمطار ليل الاربعاء / صباح الخميس مع حدوث برق ورعد ونحذر من تشكل السيول على الطرقات.













