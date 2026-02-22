تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

برق ورعد ورياح.. اليكم طقس الأيام المقبلة

Lebanon 24
22-02-2026 | 07:02
A-
A+

برق ورعد ورياح.. اليكم طقس الأيام المقبلة
برق ورعد ورياح.. اليكم طقس الأيام المقبلة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما اجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات، مما يؤدي إلى رؤية سيئة واستمرار الانخفاض بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة شمالا كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما دون في المناطق الشمالية ليلا.
وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تدريجا بمنخفض جوي متوسط الفعالية مصدره جنوب غرب تركيا مصحوبا بكتل هوائية باردة نسبيا مما يؤدي إلى طقس متقلب وممطرأحيانا مع ثلوج على المرتفعات ومن المتوقع أن يشتد تأثيره اعتبارا من يوم الأثنين ويستمر طيلة أيام الاسبوع. 
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين 11 و19، في طرابلس بين 9 و18 درجة وفي زحلة بين 3 و13 درجة.

 الطقس المتوقع في لبنان:
الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة و ضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها مساء يرافقها برق ورعد أحيانا و رياح ناشطة خاصة شمال البلاد فتلامس ال 60 كم/س كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر خلال النهار و تلامس 1700 متر ليلا.
الإثنين: غائم اجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات مما يؤدي إلى رؤية سيئة واستمرار الانخفاض بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة شمالا كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما دون في المناطق الشمالية ليلا.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة مع برق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق وتبقى الرياح ناشطة شمالا كما يتوقع حدوث انفراجات.
الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة و بعض الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق وتبقى الرياح ناشطة كما يتوقع حدوث انفراجات خلال النهار. تشتد غزارة الأمطار ليل الاربعاء / صباح الخميس مع حدوث برق ورعد ونحذر من تشكل السيول على الطرقات.





Advertisement
مواضيع ذات صلة
اليكم كيف سيبدو طقس لبنان في الأيام المقبلة
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 15:21:36 Lebanon 24 Lebanon 24
طقس لبنان... أمطار ورياح وثلوج متفرقة حتى الجمعة
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 15:21:36 Lebanon 24 Lebanon 24
برق ورعد وأمطار.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 15:21:36 Lebanon 24 Lebanon 24
طقس مستقر في الأيام المقبلة.. ولكن الأمطار عائدة وبشدة في هذا الموعد
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 15:21:36 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للطيران المدني

العامة للطيران المدني

المديرية العامة

الحوض الشرقي

الشمالي

طرابلس

بيروت

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:52 | 2026-02-22
Lebanon24
07:49 | 2026-02-22
Lebanon24
07:38 | 2026-02-22
Lebanon24
07:13 | 2026-02-22
Lebanon24
06:41 | 2026-02-22
Lebanon24
06:32 | 2026-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24