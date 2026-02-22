تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
9
o
بشري
14
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
في بعلبك والشويفات.. توقيف مواطنين متورطين بالاتجار بالأسلحة
Lebanon 24
22-02-2026
|
07:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن
قيادة الجيش
–
مديرية التوجيه
البيان الآتي:
في إطار ملاحقة المتورطين في الاتجار بالأسلحة الحربية والمخلّين بالأمن، أوقفت وحدة من الجيش في منطقة السفري -
بعلبك
المواطن (ح.ح.) لإطلاقه النار وحيازته أسلحة حربية، والمواطن (م.ط.) لحيازته كمية من الذخائر.
كما أوقفت دورية من
مديرية المخابرات
في منطقة
صحراء الشويفات
المواطن (ز.ز.)، المطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف لارتكابه جرائم مختلفة: محاولة قتل، الاعتداء على أحد المواطنين، تحصيل أموال بقوة السلاح على خلفية نشاطه بأعمال المراباة، الاتجار بالأسلحة الحربية، فرض خوات، افتعال إشكالات، إطلاق النار.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف
القضاء
المختص.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش: مداهمات وتوقيف متورطين بالإتجار بالسلاح
Lebanon 24
الجيش: مداهمات وتوقيف متورطين بالإتجار بالسلاح
22/02/2026 15:21:42
22/02/2026 15:21:42
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا: توقيف متورطين بجرائم حرب وارتكاب أعمال تحريضية في اللاذقية وطرطوس
Lebanon 24
سوريا: توقيف متورطين بجرائم حرب وارتكاب أعمال تحريضية في اللاذقية وطرطوس
22/02/2026 15:21:42
22/02/2026 15:21:42
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مطلوبين إثنين في بعلبك وضبط أسلحة حربيّة
Lebanon 24
توقيف مطلوبين إثنين في بعلبك وضبط أسلحة حربيّة
22/02/2026 15:21:42
22/02/2026 15:21:42
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا: توقيف موقوف متورط بالتحريض الطائفي والعنف ضد عناصر الأمن
Lebanon 24
سوريا: توقيف موقوف متورط بالتحريض الطائفي والعنف ضد عناصر الأمن
22/02/2026 15:21:42
22/02/2026 15:21:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مديرية المخابرات
مديرية التوجيه
صحراء الشويفات
قيادة الجيش
مديرية ال
القضاء ا
الشويفات
القضاء
تابع
قد يعجبك أيضاً
فياض: التصعيد الإسرائيلي في البقاع يمثل تهديداً خطيراً للسيادة اللبنانية
Lebanon 24
فياض: التصعيد الإسرائيلي في البقاع يمثل تهديداً خطيراً للسيادة اللبنانية
07:52 | 2026-02-22
22/02/2026 07:52:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الخير استقبل سفير السعودية
Lebanon 24
الخير استقبل سفير السعودية
07:49 | 2026-02-22
22/02/2026 07:49:17
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقت مصاغ والدها بقيمة 200 ألف دولار… وهذا ما حصل!
Lebanon 24
سرقت مصاغ والدها بقيمة 200 ألف دولار… وهذا ما حصل!
07:38 | 2026-02-22
22/02/2026 07:38:13
Lebanon 24
Lebanon 24
برق ورعد ورياح.. اليكم طقس الأيام المقبلة
Lebanon 24
برق ورعد ورياح.. اليكم طقس الأيام المقبلة
07:02 | 2026-02-22
22/02/2026 07:02:25
Lebanon 24
Lebanon 24
قبلان: ثمن بقاء لبنان كبير ويتطلب تحشيداً وطنياً صادقاً
Lebanon 24
قبلان: ثمن بقاء لبنان كبير ويتطلب تحشيداً وطنياً صادقاً
06:41 | 2026-02-22
22/02/2026 06:41:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فاتورة جديدة بـ"100 دولار" في لبنان.. المواطن سيدفعها
Lebanon 24
فاتورة جديدة بـ"100 دولار" في لبنان.. المواطن سيدفعها
15:46 | 2026-02-21
21/02/2026 03:46:36
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية الـ"أم تي في" قالت نعم... من هو حبيبها؟ (فيديو)
Lebanon 24
إعلامية الـ"أم تي في" قالت نعم... من هو حبيبها؟ (فيديو)
10:35 | 2026-02-21
21/02/2026 10:35:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الدولار إلى 60 ألف ليرة؟
Lebanon 24
بالفيديو.. الدولار إلى 60 ألف ليرة؟
16:59 | 2026-02-21
21/02/2026 04:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"صواريخ قد تُطلق من لبنان".. سيناريو كبير تستعدّ له إسرائيل
Lebanon 24
"صواريخ قد تُطلق من لبنان".. سيناريو كبير تستعدّ له إسرائيل
12:00 | 2026-02-21
21/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ مُثير عن "ضابط سوري" تعامل مع إسرائيل.. ما علاقة بيروت؟
Lebanon 24
تقريرٌ مُثير عن "ضابط سوري" تعامل مع إسرائيل.. ما علاقة بيروت؟
14:30 | 2026-02-21
21/02/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:52 | 2026-02-22
فياض: التصعيد الإسرائيلي في البقاع يمثل تهديداً خطيراً للسيادة اللبنانية
07:49 | 2026-02-22
الخير استقبل سفير السعودية
07:38 | 2026-02-22
سرقت مصاغ والدها بقيمة 200 ألف دولار… وهذا ما حصل!
07:02 | 2026-02-22
برق ورعد ورياح.. اليكم طقس الأيام المقبلة
06:41 | 2026-02-22
قبلان: ثمن بقاء لبنان كبير ويتطلب تحشيداً وطنياً صادقاً
06:32 | 2026-02-22
وفاة نجل رئيس بلدية نتيجة مضاعفات انفجار البيجر!
فيديو
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
23:00 | 2026-02-21
22/02/2026 15:21:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
12:36 | 2026-02-21
22/02/2026 15:21:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
22/02/2026 15:21:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24