في بعلبك والشويفات.. توقيف مواطنين متورطين بالاتجار بالأسلحة

صدر عن – البيان الآتي:في إطار ملاحقة المتورطين في الاتجار بالأسلحة الحربية والمخلّين بالأمن، أوقفت وحدة من الجيش في منطقة السفري - المواطن (ح.ح.) لإطلاقه النار وحيازته أسلحة حربية، والمواطن (م.ط.) لحيازته كمية من الذخائر.كما أوقفت دورية من في منطقة المواطن (ز.ز.)، المطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف لارتكابه جرائم مختلفة: محاولة قتل، الاعتداء على أحد المواطنين، تحصيل أموال بقوة السلاح على خلفية نشاطه بأعمال المراباة، الاتجار بالأسلحة الحربية، فرض خوات، افتعال إشكالات، إطلاق النار.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.