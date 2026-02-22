تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سرقت مصاغ والدها بقيمة 200 ألف دولار… وهذا ما حصل!

Lebanon 24
22-02-2026 | 07:38
سرقت مصاغ والدها بقيمة 200 ألف دولار… وهذا ما حصل!
صــدر عــن المديريّــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي، بغية الحدّ من الجرائم على اختلافها وتوقيف مرتكبيها على جميع الأراضي اللبنانية، بتاريخ 18-2-2026 ادّعى المواطن ح. غ. (مواليد 1950، لبناني) أنّ مجهولًا أقدم على الدخول إلى منزله، وسرق من داخل الخزنة فيه مصاغًا ذهبيًّا بقيمة حوالى 200 ألف دولار أميركي.

بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات الميدانية المكثّفة التي قامت بها شعبة المعلومات، تمكّنت إحدى دوريّاتها، وفي خلال ساعات من كشف هوية السارق، وهو ابنة المدّعي، حيث تمّ توقيفها في منزل أحد أقاربها، وهي تدعى:

ف. غ. (مواليد 1982، لبنانية)

بتفتيشها ضبط بحوزتها 10 أونصات ذهبية، 15 ليرة ذهبية، حَلَق وسوار من الذهب، وقطع ذهبية مختلفة.

أجري المقتضى القانوني بحقّها، وسلّمت مع المضبوطات إلى القطعة المعنية بناء على إشارة القضاء المختصّ.
مواضيع ذات صلة
عملية أمنية للجيش.. استرداد مبلغ بقيمة 200 ألف دولار
