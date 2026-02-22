الخير استقبل سفير السعودية

استقبل النائب أحمد الخير، في دارته في المنية، مساء أمس، سفير في الدكتور وليد بخاري، في حضور رئيس اتحاد بلديات المنية الإدارية ورؤساء بلدياتها والمخاتير، وفعاليات منّاوية.شكّل اللقاء مناسبة للنقاش في التطورات في لبنان والمنطقة، والتأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تربط لبنان بالسعودية، القائمة على دعم سيادة ، وتطبيق "دستور "، والحرص على أمن لبنان واستقراره ووحدته وعروبته.وأكد الخير ثوابت العلاقة الراسخة مع "قبلتنا العربية والاسلامية، وتقديرنا الكبير لمواقفها، قيادةً وشعباً، ووقوفها الدائم إلى جانب لبنان في مختلف المراحل والظروف، ودعمها المستمر لمؤسساته الشرعية، ولا سيما المؤسسات العسكرية والأمنية، ولمسيرته نحو التعافي والنهوض".وتوجه بمناسبة ذكرى التأسيس ال ٢٩٩، بتهنئة فخر واعتزاز إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي الأمير سلمان، والشعب السعودي الشقيق، متمنياً ل"مملكة الخير" دوام التقدم والازدهار، بقيادتها الحكيمة، ورؤيتها الرائدة للمستقبل.