تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

فياض: التصعيد الإسرائيلي في البقاع يمثل تهديداً خطيراً للسيادة اللبنانية

Lebanon 24
22-02-2026 | 07:52
A-
A+

فياض: التصعيد الإسرائيلي في البقاع يمثل تهديداً خطيراً للسيادة اللبنانية
فياض: التصعيد الإسرائيلي في البقاع يمثل تهديداً خطيراً للسيادة اللبنانية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض أن "العدو الإسرائيلي يوغل في هذه الأيام في عدوانيته المتمادية، فيركتب مجزرة في البقاع، مستهدفاً منازل مدنية وداخل أحياء مكتظة بالمدنيين، فيودي بحياة عشرة شهداء وقرابة ثلاثين جريحاً، وعليه، فإن ما يفوق خطورة هذا التصعيد الميداني، هو الموقف الرسمي الإسرائيلي الذي أعلن نية العدو بالإحتفاظ بالمواقع المحتلة كحزامٍ أمني له داخل الأراضي اللبنانية، وكذلك نيته بالإحتفاظ بحزام أمني له داخل الأراضي السورية، وبالتالي، فإن هذا الإعلان، هو موقف شديد الخطورة لا يجوز ان يمر مرور الكرام في الحسابات اللبنانية وفي تقدير الوضع والموقف اللبنانيين".

وسأل خلال احتفال تكريمي أقامه "حزب الله" لشهيده أحمد حسين ترمس في مجمع الإمام المجتبى في السان تيريز، بحضور عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب أمين شري وعضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل والقائم بأعمال السفارة الإيرانية توفيق صمدي: "ماذا يعني هذا الموقف الإسرائيلي الواضح والصريح، والذي يجب ان لا يكون محل تباين لبناني في تفسيره أو تأويله؟ هذا الموقف الإسرائيلي يعني ان العدو الإسرائيلي يضغط لنزع سلاح المقاومة ليس كمقدمة لإنسحابه، بل كتمهيد ضروري للإحتفاظ بالمواقع اللبنانية المحتلة، وبالتالي إن العدو الإسرائيلي يرمي إلى إزالة سلاح المقاومة والإحتفاظ بالأرض والإستمرار في إنتهاكه للسيادة اللبنانية، وتأكيد حقه المستمر في إستهداف ما يعتبره تهديداً له داخل الأراضي اللبنانية، وفرض إتفاقية أمنية على لبنان وصولاً إلى التطبيع وتبادل العلاقات الاقتصادية".

أضاف: "بالمقابل، ما هي المكاسب التي سيجنيها لبنان؟ لا شيء، لا أمن ولا سيادة ولا إستقرار ولا عودة لسكان القرى الحدودية إلى قراهم، وماذا يعني هذا أيضاً؟ الا يعني ان المسار التفاوضي الراهن الذي تخوضه الحكومة اللبنانية، إنما جعل منه الإسرائيلي بغطاء أميركي، مساراً فارغاً خالياً من المعنى لبنانياً، سوى انه يعكس رضوخاً لشروط مفتوحة وخطيرة لا تفضي إلى أي مكاسب لبنانية، بل على العكس، تشكِّل تهديداً خطيراً للمصالح اللبنانية؟"

وتابع: "إن مجزرة البقاع بوصفها تتويجاً لتصعيد إسرائيلي مفتوح، يضعنا جميعاً كلبنانيين، وفي طليعتنا الحكومة، أمام الحقيقة التي لا بد الإعتراف بها ومواجهتها وتحمل المسؤولية في التعاطي معها، وهي انه لا يجوز لهذا الواقع ان يستمر ولا يصح ان نتعايش مع هذه الإعتداءات وكأنها وضع طبيعي يجب أن نتعايش معه، بل لا بد من إعادة تقويم الموقف اللبناني برمته، بهدف الخروج من هذه الوضعية التي باتت أكلافها ثقيلة ومؤلمة".

واعتبر أن "بيانات الإدانة لم تعد تعني شيئاً، واجتماعات الميكانيزم فارغة ومشبوهة، وسياسة التنازلات تشجع الإسرائيلي ولا تدفعه إلى التراجع، لافتاً إلى إن إعلان العدو الإسرائيلي عن نيته البقاء في أرضنا وإمعانه في إغتيال شبابنا وتدمير أرزاق أهلنا، هو مسوِّغ بحد ذاته لحق الشعب اللبناني في المقاومة في سبيل الدفاع عن نفسه وأرضه، وخاصة في ظل سقوط البدائل وفشل الخيارات والرهانات الأخرى". وقال: "نعلن هذا الموقف، بخلفية الناصح ومن منطلق الحرص وبكل مسؤولية، لأننا نريد فعلاً لا قولاً وبكل جدية ان يدخل الواقع اللبناني في مرحلة جديدة نتمكن فيها من بناء الدولة وإنتاج الإستقرار ونجاح مسار التعافي وحماية السيادة".

وختم: "الشهيد أحمد ترمس والد الشهيد يمضي شهيداً، وعندما قدّمنا له واجب العزاء بشهادة نجله، كان متماسكاً وتعلو ملامحه سكينةً وهدؤ، وعلى مدى الأشهر الماضية ظل أحمد حاضراً في خدمة بلدته وأهلها، في أنشطةٍ إجتماعية وصحية ومدنية، وكان شخصية ظاهرة ومعلنة، ولم يكن في دوره الحزبي وأنشطته ما يدعو للتواري والاحتراز، وعندما حذره الإسرائيلي انه بصدد إستهدافه، وأن عليه أن يختار الموت وحيداً أو هو ومن حوله، مضى إلى شهادته كما يمضي الإستشهاديون الأبطال، لا يلوي على شيء ما دام بعين الله، وما دامت تلك الخاتمة المباركة، تتويجاً لهذه المسيرة المليئة بالتضحيات والجهاد".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصر: القرار الاسرائيلي خطوة تمثل تصعيدا خطيرا يهدف لتكريس السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 15:22:01 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية جوزاف عون: القصف الإسرائيلي الأخير على قرى لبنانية مأهولة يمثل تصعيداً خطيراً يطال المدنيين مباشرة
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 15:22:01 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة الجهاد الإسلامي: العدوان على مخيم عين الحلوة انتهاك لسيادة لبنان ويمثل تصعيدا خطيرا بحق أهلنا ومخيماتنا
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 15:22:01 Lebanon 24 Lebanon 24
فياض: سياسة التنازلات المتلاحقة من الحكومة وضعت الوضع اللبناني في مسار انحداري خطير
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 15:22:01 Lebanon 24 Lebanon 24

الإيرانية

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

المقاومة

علي حسن

إسرائيل

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:49 | 2026-02-22
Lebanon24
07:38 | 2026-02-22
Lebanon24
07:13 | 2026-02-22
Lebanon24
07:02 | 2026-02-22
Lebanon24
06:41 | 2026-02-22
Lebanon24
06:32 | 2026-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24