افرام يوضح: حديثي عن التحالفات الانتخابية ليس إعلانًا رسميًا

أوضح النائب أنّ ما ورد في حديثه عبر إذاعة "صوت كل " جاء "في إطار قراءة لمسار التحالفات الانتخابيّة في - ، وليس إعلاناً رسميّاً لأي لائحة" .وأكّد أن "أي إعلان نهائي سيتمّ في وقته، بعد استكمال كل المشاورات مع الحلفاء، وبما ينسجم مع التطوّرات المرتبطة بقانون الانتخاب والاستحقاق النيابيّ".وختم بالتشديد على أن "الأولويّة تبقى لضمان انتخابات دستوريّة، شفاّفة، وقادرة على إنتاج مرحلة سياسيّة جديدة تواكب تطلعات اللبنانيين" .