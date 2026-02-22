بعد زيادة الحكومة للضرائب والـTVA.. هذا ما أعلنه نقيب مستوردي المواد الغذائية

أعرب نقيب مستوردي المواد الغذائية عن استغرابه من لجوء الحكومة إلى زيادة الضرائب والـTVA، معتبراً أنّ هذه الإجراءات "عشوائية".



وأكد بحصلي في حديث لـmtv أنّه "لم نكن ننتظر أن تلجأ إلى هذه الإجراءات"، مشيراً إلى أنّ انعكاساتها ستكون سلبية على الأسواق.



وأضاف أنّه "للأسف حتى البضائع المعفية من الـTVA ستتأثر أسعارها"، ما يعني ارتفاعاً إضافياً في كلفة السلع على المستهلكين.

