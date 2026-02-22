تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

في تصريح جديد.. هذا ما كشفه برّي بشأن الانتخابات النيابية

Lebanon 24
22-02-2026 | 09:02
في تصريح جديد.. هذا ما كشفه برّي بشأن الانتخابات النيابية
في تصريح جديد.. هذا ما كشفه برّي بشأن الانتخابات النيابية photos 0
أكد رئيس مجلس النواب نبيه برّي أنه "تبلّغ صراحة من سفراء الخماسية بأنهم يحبّذون تأجيل الانتخابات ورديت عليهم بأني ماضٍ في خوضها ولا أؤيد تأجيلها تقنياً أو التمديد للبرلمان".


وأضاف في حديث لصحيفة الشرق الأوسط: "كنتُ أول من ترشّح لخوض الانتخابات لقطع الطريق على من يحاول تحميلي مسؤولية تأجيلها التقني أو التمديد للبرلمان وإلصاق التهمة بي شخصياً، ولذلك وأردت تمرير رسالة لمن يعنيهم الأمر في الداخل والخارج بأني متمسك بإنجازها حتى آخر دقيقة".


وختم: "كنتُ أوعزت لعدد من المرشحين المنتمين لحركة أمل بالترشّح، وهذا ما حصل، إضافة إلى أنني طلبت من الصديق عباس فواز الترشح عن المقعد الشيعي في الدائرة الـ16 المخصصة لتمثيل الاغتراب اللبناني بـ6 مقاعد توزّع مناصفة بين المسيحيين والمسلمين".
