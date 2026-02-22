في تصريح جديد.. هذا ما كشفه برّي بشأن الانتخابات النيابية

أكد رئيس مجلس النواب أنه "تبلّغ صراحة من سفراء بأنهم يحبّذون تأجيل الانتخابات ورديت عليهم بأني ماضٍ في خوضها ولا أؤيد تأجيلها تقنياً أو التمديد للبرلمان".





وأضاف في حديث لصحيفة ا لشرق الأوسط : "كنتُ أول من ترشّح لخوض الانتخابات لقطع الطريق على من يحاول تحميلي مسؤولية تأجيلها التقني أو التمديد للبرلمان وإلصاق التهمة بي شخصياً، ولذلك وأردت تمرير رسالة لمن يعنيهم الأمر في الداخل والخارج بأني متمسك بإنجازها حتى آخر دقيقة".





وختم: "كنتُ أوعزت لعدد من المرشحين المنتمين لحركة أمل بالترشّح، وهذا ما حصل، إضافة إلى أنني طلبت من الصديق الترشح عن المقعد في الدائرة الـ16 المخصصة لتمثيل الاغتراب اللبناني بـ6 مقاعد توزّع مناصفة بين والمسلمين".

