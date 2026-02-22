تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

البعريني: التحشيد الإسرائيلي يهدد لبنان ويستدعي تعزيز موقع الدولة

Lebanon 24
22-02-2026 | 09:15
A-
A+

البعريني: التحشيد الإسرائيلي يهدد لبنان ويستدعي تعزيز موقع الدولة
البعريني: التحشيد الإسرائيلي يهدد لبنان ويستدعي تعزيز موقع الدولة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رأى النائب وليد البعريني، خلال سلسلة لقاءات عقدها في مكتبه في عكار، أن "خطرا كبيرا يخيّم على المنطقة في ظلّ التحشيد العسكري والتصعيد الإسرائيلي في لبنان"، معتبرًا أنّ "مواجهة هذه التطورات لا تكون بإقحام البلاد في المجهول، بل بتغليب منطق الحكمة وتعزيز موقع الدولة اللبنانية لتتولى هي مسؤولية الدفاع عن لبنان بالوسائل التي تراها مناسبة".

وتناول الواقع المعيشي، فأعرب عن أسفه "لغياب رؤية إنقاذية واضحة تعيد وضع لبنان على سكة التعافي"، وقال: "من غير المقبول أن تبقى الحكومة في دائرة ردّات الفعل، فتلجأ إلى فرض ضرائب على المواطنين لتأمين زيادة رواتب لفئة مظلومة، فإنصاف القطاع العام لا يكون بمنح الحقوق من جهة وسلبها عبر الضرائب من جهة أخرى".

أضاف: "هل يستطيع اللبنانيون تحمّل أعباء إضافية تُفرض على حاجاتهم اليومية؟ وهل تُظهر دراساتكم قدرة الناس على تحمّل ارتفاع جنوني في أسعار المواد الأساسية؟ بالطبع لا يتحمّلون، وعلى الوزراء القيام بجولات ميدانية في المناطق للاطلاع مباشرة على أوضاع المواطنين ومعاناتهم".

وختم البعريني بالتأكيد على أنّ "ما يجري كارثة بل جريمة بحق كل اللبنانيين، والوقت حان للخروج من سياسة تمرير الوقت والمعالجات الظرفية، والانتقال إلى معالجات جوهرية تعيد الاعتبار للدولة وتضع حدًا لمسلسل الانهيار".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحركات رسمية لتعزيز موقع الدولة ومؤسساتها ومعالجة ملفات الأمن والسيادة
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 19:02:15 Lebanon 24 Lebanon 24
البعريني يُحذر من تخبط يهدد الانتخابات ويكشف عن ملامح "لائحة عكارية" جديدة
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 19:02:15 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان والأردن يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وتوقيع 20 اتفاقية مشتركة
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 19:02:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": مدفعية العدوّ الإسرائيليّ استهدفت من موقع الراهب أطراف بلدتيّ راميا وبيت ليف
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 19:02:15 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

وليد البعريني

الإسرائيلي

يهدد لبنان

اللبنانية

الدولة ال

إسرائيل

الحكمة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-02-22
Lebanon24
11:42 | 2026-02-22
Lebanon24
10:50 | 2026-02-22
Lebanon24
10:20 | 2026-02-22
Lebanon24
10:20 | 2026-02-22
Lebanon24
10:02 | 2026-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24